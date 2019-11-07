За награды боролись 500 спортсменов со всей страны
Тхэквондисты Бурятии завоевали 6 медалей на соревнованиях, которые проходили с 4 по 6 ноября в Екатеринбурге. В Кубке России и Всероссийских соревнования Кубок Урала по тхэквондо ИТФ участвовали 500 спортсменов из 36 регионов страны.
Команда сборной Бурятии выезжала в составе 20 человек. По итогам Кубка России по тхэквондо ИТФ Ангелина Пищалкина заняла первое место по спаррингу по женщинам и выполнила норматив мастера спорта.
По итогам Ввероссийских соревнований Кубок Урала по тхэквондо ИТФ: первое место получил Дмитрий Гомбоев по спаррингу среди юниоров 14-15 лет; второе – Никита Борисов место по спаррингу среди юниоров 16-17 лет, третье место в этой же категории завоевал Дмитрий Ловкий.
Третье место по спаррингу среди юниорок 16-17 лет заняла Яна Срдюкова. Алиса Корытко заняла второе место по спаррингу среди девушек 11-13 лет, сообщает пресс-служба республиканского минспорта.
Тхэквондисты Бурятии завоевали 6 медалей в Екатеринбурге
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