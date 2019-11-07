Мальчик из Бурятии стал лучшим роллером в стране

Соревнования проводились в столице России



6 ноября в Москве прошли III всероссийские соревнования «Старты мечты» по роллер-спорту для детей с инвалидностью. В состязаниях участвовали дети с ДЦП, аутизмом, синдромом Дауна, с генетическими и аутоиммунными синдромами, а также слепоглухие соревновались в четырёх категориях: «солнечные дети» (дети с синдромом Дауна), ролятор, дети с поражение опорно-двигательного аппарата и самостоятельно-катающиеся дети.



Всего приняли участие 93 ребёнка из 35 городов России, сообщает издание «Спорт Экспресс».



В категории самостоятельно катающихся детей, в возрасте 12-13 лет, первое место занял Никита из города Гусиноозёрск.



Мальчик уверенно обошёл соперников. На втором месте - Никифор из Москвы, третье место в этой категории досталось Идрису из Тюмени.

