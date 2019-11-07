В Иркутске выбрали место для концертного зала Дениса Мацуева

Концертный зал пианиста Дениса Мацуева построят на стрелке Чертугеевского залива Иркутского водохранилища



О выборе площадки рассказал губернатор Иркутской области Сергей Левченко, сообщает «Интерфакс».



На пустырь, на котором построят зал, претендовали желающие построить жилье, социальные объекты и другие здания, добавил губернатор.



На первый этап строительства в областном бюджете заложено 70 млн рублей. По словам Левченко, ожидается, что строительство займет не меньше трёх лет.



В концертном комплексе должно быть два зала - один на 900-1000 мест, второй - на 400-500 мест, уточняет «Интерфакс».



