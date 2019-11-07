Мамы с Улан-Удэнского авиазавода подарят детские вещи

Сотрудницы Улан-Удэнского авиазавода объединились в «Академию мам»



Они проводят благотворительную ярмарку детских вещей. В этом году ярмарка «От мамы к маме» будет работать с 5 по 15 ноября в музее истории Улан-Удэнского завода с 11.30 до 13.00.



На ярмарке устроят бесплатный обмен детскими вещами.



Сбор вещей уже начался.



- Приносите то чем хотите поделиться, забирайте то, что принесли другие, - поясняют организаторы.

