Сотрудницы Улан-Удэнского авиазавода объединились в «Академию мам»
Они проводят благотворительную ярмарку детских вещей. В этом году ярмарка «От мамы к маме» будет работать с 5 по 15 ноября в музее истории Улан-Удэнского завода с 11.30 до 13.00.
На ярмарке устроят бесплатный обмен детскими вещами.
Сбор вещей уже начался.
- Приносите то чем хотите поделиться, забирайте то, что принесли другие, - поясняют организаторы.
Мамы с Улан-Удэнского авиазавода подарят детские вещи
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Проезжая по мосту через реку Хилок, люди рискуют жизнью. ВИДЕО
Девушка занимается фитнесом и бегает по вечерам
Сотрудницы Улан-Удэнского авиазавода объединились в «Академию мам»
Спортсмен из Бурятии выполнил норматив мастера спорта
Часть территории парка имени Орешкова огородили забором, и там идут строительные работы
После лекции осуждённые задавали вопросы
Чтобы попасть на приём необходимо записаться по телефону
По данным Бурятского гидрометцентра, 7 ноября по республике переменная облачность
Среди лауреатов – мастер по валянию шерсти из Улан-Удэ
В этом году мероприятие было удостоено звания «Образовательный бренд территории»
Он победил на всероссийском фестивале-конкурсе любительских творческих коллективов
Награду за 3 место ей вручила министр просвещения РФ Ольга Васильева
Он состоялся в День народного единства на сцене центра культуры ВСЖД
Они обошли команды центра русской культуры и бурятской национально-культурной автономии
Аэропорт в Каларском районе закрыт на время ремонта для Ан-24