После лекции осуждённые задавали вопросы
Осуждённым в исправительной колонии №7 в Улан-Удэ рассказали о вреде наркотиков. Мероприятие прошло в рамках «Школы подготовки осуждённых к жизни на свободе».
Лекция состоялась в клубе с заместителем начальника управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России по Бурятии Натальей Безъязыковой на тему: «Профилактика наркотической зависимости».
В своём докладе она осветила проблемы и масштабы наркомании, разъяснила осуждённым правовые и физиологические последствия потребления наркотиков.
После мероприятия она ответила на интересующие осуждённых вопросы, сообщает пресс-служба республиканского УФСИН.
В Улан-Удэ осуждённым рассказали о вреде наркотиков
Общество, Фото:
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