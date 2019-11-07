В Улан-Удэ осуждённым рассказали о вреде наркотиков

После лекции осуждённые задавали вопросы



Осуждённым в исправительной колонии №7 в Улан-Удэ рассказали о вреде наркотиков. Мероприятие прошло в рамках «Школы подготовки осуждённых к жизни на свободе».



Лекция состоялась в клубе с заместителем начальника управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России по Бурятии Натальей Безъязыковой на тему: «Профилактика наркотической зависимости».



В своём докладе она осветила проблемы и масштабы наркомании, разъяснила осуждённым правовые и физиологические последствия потребления наркотиков.



После мероприятия она ответила на интересующие осуждённых вопросы, сообщает пресс-служба республиканского УФСИН.

