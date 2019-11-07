Прокуратура Бурятии проведёт приём граждан по вопросу лекарственного обеспечения

Чтобы попасть на приём необходимо записаться по телефону



8 ноября 2019 года с 8:30 до 12:30 в прокуратуре республики по адресу город Улан-Удэ, улица Борсоева 23а, начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры республики Леонид Хорошев проведёт приём граждан по вопросам обеспечения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения.



Для записи на приём необходимо обратиться в республиканскую прокуратуру по телефону 8(3012) 21-11-33, 21-46-98.



В этот же день с 8:30 до 12:30 и с 14:00 до 18:00 будет организована телефонная «горячая линия» о нарушениях прав граждан на лекарственное обеспечение по тел. 8(3012) 21-46-98.



Обращения можно направлять и в электронной форме на официальный сайт прокуратуры республики.

