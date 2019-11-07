В Улан-Удэ сегодня без осадков

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

По данным Бурятского гидрометцентра, 7 ноября по республике переменная облачность



По северному Прибайкалью и местами северным районам снег, по остальной территории без осадков, утром местами туманы. Ветер северо-западный 5-10, местами до 18 м/с. Температура ночью 8-13, местами до 3, по северо-востоку до 18-23 мороза, днём по южной половине 0-5 тепла, по крайнему югу до 7 тепла; по северной половине +1,-4, по северо-востоку до 11 мороза.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура ночью 8-10 мороза, днём 2-4 тепла.

