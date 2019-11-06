Бурятские артисты выступят в Санкт-Петербурге

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Девятый фестиваль «Сияние лотоса» состоится 14 ноября



В Санкт-Петербурге в ДК имени Горького 14 ноября пройдёт Гала-концерт девятого фестиваля буддийской культуры «Сияние лотоса».



Мероприятие организовано Санкт-Петербургским благотворительным общественным фондом «Общество бурятской культуры «Ая-ганга», сообщает пресс-служба минкультуры Бурятии.



На гала-концерте «Сияние лотоса» выступит Бурятский национальный театр песни и танца «Байкал». В составе: заслуженный деятель искусств России Дандар Бадлуев, народные артисты Бурятии Жаргал Жалсанов, Сэдэб Банчикова, Бадма-Ханда Аюшеева, солисты Бутидэй Дондок -Сэрэн и Оюна Баирова.



Музыкальное сопровождение обеспечит Национальный оркестр Бурятии.



Также в концерте примет участие танцевальный ансамбль «Ая-ганга», участники коллектива – студенты петербургских вузов из Бурятии.



В рамках фестиваля с 5 по 19 ноября в галерее «Краски жизни» по адресу: Большой пр. ПС, д. 7/4 будет проходить фотовыставка Андрея Мархотина «Байкал. Пять путешествий».



