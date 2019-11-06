В Бурятии военные готовят к зиме мишени

На полигонах будет подготовлено более тысячи единиц современного оборудования различного типа и размера



В Бурятии на всех полигонах переводят специальную учебно-материальную базу и технику на зимний режим эксплуатации.



Особое внимание при этом уделяется ремонту мишенного оборудования.



В ходе работ на полигонах будет подготовлено более тысячи единиц современного оборудования различного типа и размера, в том числе мишени, имитирующие живую силу, бронетехнику, а также фортификационные сооружения условного противника. Они предназначены для применения вооружения боевой техники, стрелкового оружия, а также тактических ракет.



Кроме того, новые мишенные поля позволяют в короткие сроки размещать подъёмные установки мишеней на любой местности без предварительной инженерной подготовки, а вся информация о результатах стрельб по радиоканалу поступает на контрольный модуль руководителя занятий.



Также в ходе подготовки к новому учебному году на полигонах ведётся очистка территории от взрывоопасных предметов и неразорвавшихся боеприпасов.



С личным составом полигонных команд будут проведены занятия по безопасности эксплуатации полигонного оборудования, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

