Учитель истории из Агинского округа стала призёром всероссийского конкурса

Общество, Фото: пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа

Награду за 3 место ей вручила министр просвещения РФ Ольга Васильева



В доме Российского исторического общества в Москве с 30 октября по 2 ноября проходил финальный этап IV всероссийского конкурса педагогического мастерства «История в школе: традиции и новации – 2019». По итогам двух этапов из 575 учителей 70 субъектов РФ были отобраны 24 лучших учителя из 8 федеральных округов России для участия в финале. В число финалистов вошла учитель Могойтуйской средней общеобразовательной школы №2 имени Ю.Б. Шагдарова Ирина Жамбалова.



На финальном этапе участники конкурса представили самопрезентацию о своей педагогической деятельности и методическую разработку урока. Представителям Дальневосточного федерального округа выпала тема урока – «Цена победы в Великой Отечественной войне».



1 ноября состоялось торжественное награждение победителей конкурса. В ходе торжественной церемонии председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин; председатель попечительского совета фонда «История Отечества», министр просвещения Российской Федерации Ольга Васильева и сопредседатель Российского исторического общества, научный руководитель института всеобщей истории РАН, академик РАН Александр Чубарьян вручили победителям заслуженные награды. Ирина Жамбалова завоевала 3 место.



Как сообщает пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа, Ирина Бальжинимаевна – учитель истории и обществознания высшей квалификационной категории, заслуженный учитель Забайкальского края, обладатель президентского гранта в рамках национального проекта «Образование», третий призёр краевого конкурса профессионального мастерства «Учитель года Забайкалья – 2009». Стаж педагогической деятельности – 28 лет. Её учащиеся успешно участвуют в предметных олимпиадах, научно-практических конференциях и конкурсах, ежегодно занимают призовые места на региональном этапе всероссийской олимпиады школьников по истории и праву.

