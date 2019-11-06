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Чуваши выиграли шахматный турнир в Иркутске

Чуваши выиграли шахматный турнир в Иркутске
Общество,  Фото:pixabay.com
Они обошли команды центра русской культуры и бурятской национально-культурной автономии

В Иркутске прошёл шахматный турнир среди представителей национально-культурных организаций. Мероприятие состоялось накануне в рамках празднования Дня народного единства.

На базе Иркутского городского шахматного клуба соревновались команды профессионалов (имеющих 1 разряд) – высшая лига и любителей – первая лига. Всего участие в турнире приняли 13 команд от 9 национально-культурных организаций города Иркутска.

Сильнейшими оказались команды национально-культурной автономии чувашей Иркутской области «Юлташ», которые одержали победы как среди профессиональных, так и среди любительских команд. Второе место в высшей лиге заняла команда центра русской культуры, третье – команда Иркутского товарищества белорусской культуры имени Яна Черского.

В первой лиге призовые места распределились следующим образом: второе место – команда бурятской национально-культурной автономии г. Иркутска, третье место – команда азербайджанского конгресса Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.
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