Чуваши выиграли шахматный турнир в Иркутске

Они обошли команды центра русской культуры и бурятской национально-культурной автономии



В Иркутске прошёл шахматный турнир среди представителей национально-культурных организаций. Мероприятие состоялось накануне в рамках празднования Дня народного единства.



На базе Иркутского городского шахматного клуба соревновались команды профессионалов (имеющих 1 разряд) – высшая лига и любителей – первая лига. Всего участие в турнире приняли 13 команд от 9 национально-культурных организаций города Иркутска.



Сильнейшими оказались команды национально-культурной автономии чувашей Иркутской области «Юлташ», которые одержали победы как среди профессиональных, так и среди любительских команд. Второе место в высшей лиге заняла команда центра русской культуры, третье – команда Иркутского товарищества белорусской культуры имени Яна Черского.



В первой лиге призовые места распределились следующим образом: второе место – команда бурятской национально-культурной автономии г. Иркутска, третье место – команда азербайджанского конгресса Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.

