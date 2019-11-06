В этом году мероприятие было удостоено звания «Образовательный бренд территории»
1 ноября в посёлке Усть-Ордынский завершился X областной фестиваль детского и юношеского творчества «Язык – душа народа», посвящённый Дню народного единства. На открытии участников приветствовали заместитель председателя законодательного собрания Иркутской области Кузьма Алдаров, заместитель губернатора – руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа Анатолий Прокопьев, начальник финансового управления регионального министерства образования Жамсо Сандылыков.
На фестивале выявили победителей в конкурсах исполнителей народной песни, фольклорных коллективов, сказителей народного эпоса, хореографических коллективов, декоративно-прикладного творчества. Лучшим из лучших вручался диплом, памятный знак фестиваля и подарок. В каждой номинации были свои подноминации и специальные призы. Победителей определяли компетентные члены жюри – специалисты в области искусства, культуры, образования.
Обладателями первых мест в своих подноминациях и возрастных группах стали ребята из Осинского, Эхирит-Булагатского, Иркутского, Нукутского, Боханского, Ольхонского районов, городов Иркутска и Слюдянки.
По информации пресс-службы министерства образования Иркутской области, фестиваль проводится учреждением десятый год. В этом году участие во всех этапах фестиваля приняли 1411 человек из 18 муниципальных образований Иркутской области. Участниками финала в Усть-Ордынском стали 417 человек.
Как сообщал «Байкал-Daily», в августе этого года опыт проведения мероприятия был представлен на IV всероссийском детском фестивале народной культуры в Вологодской области и был удостоен первого места в номинации «Образовательный бренд территории».
В Усть-Ордынском округе состоялся фестиваль детского и юношеского творчества
Общество, Фото:
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