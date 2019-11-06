В олимпиаде примут участие 15 студенческих команд из ВУЗов России и Монголии
7 ноября в 14:00 часов в культурно-досуговом центре Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления состоится международная студенческая тематическая олимпиада по социальной работе.
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В олимпиаде примут участие 15 команд, состоящих из студентов направления «социальная работа» из высших учебных заведений Иркутска, Новосибирска, Ижевска, Красноярска, Улан-Удэ, а также из четырёх университетов Монголии.
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К началу олимпиады будет издан сборник студенческих проектов, направленных на профилактику наркомании в молодёжной среде.
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Мероприятие проводится под руководством автора проекта, доктора медицинских наук, профессора, заведующего кафедрой «Социальные технологии» ВСГУТУ Юлии Шурыгиной, сообщает пресс-служба минспорта Бурятии.
Улан-Удэ примет международную олимпиаду по социальной работе
Общество, Фото:
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