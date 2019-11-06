 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

06 Ноября

05 Ноября

Популярное

Улан-Удэ примет международную олимпиаду по социальной работе

Улан-Удэ примет международную олимпиаду по социальной работе
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В олимпиаде примут участие 15 студенческих команд из ВУЗов России и Монголии

7 ноября в 14:00 часов в культурно-досуговом центре Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления состоится международная студенческая тематическая олимпиада по социальной работе.

В олимпиаде примут участие 15 команд, состоящих из студентов направления «социальная работа» из высших учебных заведений Иркутска, Новосибирска, Ижевска, Красноярска, Улан-Удэ, а также из четырёх университетов Монголии.

К началу олимпиады будет издан сборник студенческих проектов, направленных на профилактику наркомании в молодёжной среде.

Мероприятие проводится под руководством автора проекта, доктора медицинских наук, профессора, заведующего кафедрой «Социальные технологии» ВСГУТУ Юлии Шурыгиной, сообщает пресс-служба минспорта Бурятии.
олимпиада студентов студенты социальное обслуживание
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Паломники из Таиланда подарили статую Иволгинскому дацану
Паломники из Таиланда подарили статую Иволгинскому дацану
Общество, 06.11.2019
Буддисты-паломники из Таиланда приехали в Бурятию уже во второй раз, на этот раз с подарком
Улан-Удэ примет международную олимпиаду по социальной работе
Улан-Удэ примет международную олимпиаду по социальной работе
Общество, 06.11.2019
В олимпиаде примут участие 15 студенческих команд из ВУЗов России и Монголии
Водитель маршрутки из Улан-Удэ рассмешил пользователей Instagram
Водитель маршрутки из Улан-Удэ рассмешил пользователей Instagram
Общество, 06.11.2019
Водитель подошёл с креативом к украшению своего автобуса  
Монгольский фильм про скакуна номинирован на «Оскар»
Монгольский фильм про скакуна номинирован на «Оскар»
Общество, 06.11.2019
Кинолента «Хийморь» претендует на звание лучшего фильм на иностранном языке
В Бурятии осуждённые соревновались в нардах
В Бурятии осуждённые соревновались в нардах
Общество, 06.11.2019
Мероприятие прошло в рамках Дня народного единства
В Бурятии запустили «щёчный» челлендж
В Бурятии запустили «щёчный» челлендж
Общество, 06.11.2019
Жителям республики предлагают потрясти щеками на камеру
Фотовыставка памятных монет открылась в Улан-Удэ
Фотовыставка памятных монет открылась в Улан-Удэ
Общество, 06.11.2019
Необычная выставка работает в Бурятском театре драмы
В Улан-Удэ перекроют улицу возле Читинского переезда
В Улан-Удэ перекроют улицу возле Читинского переезда
Общество, 06.11.2019
Неудобства связаны с ремонтом теплосети
В Бурятии есть школа с одним учеником
В Бурятии есть школа с одним учеником
Общество, 06.11.2019
В республике утвердили перечень малокомплектных школ
В Бурятии инспекторы ГИБДД смогут проверять качество дорог
В Бурятии инспекторы ГИБДД смогут проверять качество дорог
Общество, 06.11.2019
ГИБДД Бурятии получила специальное оборудование
Росгвардейцы взяли медали чемпионата Бурятии по пауэрлифтингу
Росгвардейцы взяли медали чемпионата Бурятии по пауэрлифтингу
Общество, 06.11.2019
Правоохранители соревновались в классическом пауэрлифтинге
В Улан-Удэ сняли с постамента легендарный танк Т-34
В Улан-Удэ сняли с постамента легендарный танк Т-34
Общество, 06.11.2019
Снятый с постамента танк примет участие в параде на площади Советов
Более половины жителей Бурятии привились от гриппа
Более половины жителей Бурятии привились от гриппа
Общество, 06.11.2019
В республике гриппом никто не болеет
В Улан-Удэ приедут именитые оперные певцы
В Улан-Удэ приедут именитые оперные певцы
Общество, 06.11.2019
Они исполнят главные партии в спектаклях Приморской сцены Мариинского театра

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
О главе, выборах, Ариг Усе и протестах…
26.09.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
353-й
02.09.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Загрузка...
^