Улан-Удэ примет международную олимпиаду по социальной работе

В олимпиаде примут участие 15 студенческих команд из ВУЗов России и Монголии



7 ноября в 14:00 часов в культурно-досуговом центре Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления состоится международная студенческая тематическая олимпиада по социальной работе.

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В олимпиаде примут участие 15 команд, состоящих из студентов направления «социальная работа» из высших учебных заведений Иркутска, Новосибирска, Ижевска, Красноярска, Улан-Удэ, а также из четырёх университетов Монголии.

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К началу олимпиады будет издан сборник студенческих проектов, направленных на профилактику наркомании в молодёжной среде.

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Мероприятие проводится под руководством автора проекта, доктора медицинских наук, профессора, заведующего кафедрой «Социальные технологии» ВСГУТУ Юлии Шурыгиной, сообщает пресс-служба минспорта Бурятии.

