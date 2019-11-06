Водитель подошёл с креативом к украшению своего автобуса
В паблике crimburyatia.ru в Instagram появилась необычная реклама продукта известного бренда. Водитель общественного транспорта на своём автомобиле разместил запись «Если бы не сок «Добрый», я бы продолжал убивать…»
По фото можно понять, что запись размещена на микроавтобусе маршрута №30. Пользователи Сети с юмором отнеслись к фото, оставляя в комментариях смеющиеся смайлики.
«Водитель с юмором», «Добрый», - написали люди.
Жители Улан-Удэ такими креативными способами не только рекламируют продукцию, но ещё и признаются в любви. Как сообщал «Байкал-Daily», недавно на улице Борсоева в Улан-Удэ на рекламном щите разместили признание в любви в стихах. Признание адресовано некой Екатерине К.
Водитель маршрутки из Улан-Удэ рассмешил пользователей Instagram
Общество, Фото:
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