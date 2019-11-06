Монгольский фильм про скакуна номинирован на «Оскар»

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Монгольский фильм «Хийморь» будет номинирован на премию «Оскар -2020» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Этой новостью поделились в самом крупном монгольском паблике во «Вконтакте».В основу картины легла правдивая история о монгольском коне, который сбежал на родину с чужбины. Лента называется «Хийморь» и переведена на английский язык как «The Steed» («Скакун»).«Действие происходит в первой половине 20-го века во время русских революций, которые распространились на обширные величественные Земли Монголии. Эта эпическая история о семье, любви, преданности и родстве с родиной, рассказанная через опыт мальчика и лошади, чья необыкновенная связь друг с другом и землёй даёт им мужество никогда не отказываться от поиска другого после того, как они были жестоко разлучены», говорится в описании к фильму.В комментариях подписчики паблика восторгаются трейлером к фильму и желаю получить заветную статуэтку.«Хороший, добрый и красивый фильм о дружбе, о Родине. Желаю получить «Оскара», «Фильм просто огонь», «Трейлер впечатлил, хочется посмотреть», «Очень хороший фильм!», комментируют пользователи Сети.92-ая премия «Оскар» состоится в следующем году 9 февраля, она пройдёт в театре «Долби» Лос-Анджелесе, США. Кинопремия «Оскар» считается одной из самых популярных и престижных.