В Иркутске проведут семейный фестиваль «Живые традиции»

Среди зрителей мероприятия будут разыграны билеты на концерт, посвящённый Белому месяцу



23 ноября впервые в Иркутске будет проведён праздник семьи – фестиваль «Живые традиции». К участию в фестивале приглашаются «семейные команды» с сохранённым генеалогическим древом от трёх и выше поколений, традиционно живущие на родовой территории и сохранившие родной язык, традиции, обычаи (эхэ, эсэгэ, төөдэй, үбгэн, элинсэг хулинсаг).



Организаторы призывают желающих поучаствовать в мероприятии привести своих друзей. Также в скором времени для зрителей фестиваля будет проведён конкурс, в качестве призов которого будут разыграны билеты на гала-концерт, посвящённый празднованию Белого месяца «Сагаалган» в феврале 2020 года.



Место проведения праздника станет филиал ВСГИК. Начало мероприятия в 12:00 часов. Вход на фестиваль свободный. Об этом сообщает пресс-служба центра культуры коренных народов Прибайкалья.



Возрастное ограничение 6+

