Среди зрителей мероприятия будут разыграны билеты на концерт, посвящённый Белому месяцу
23 ноября впервые в Иркутске будет проведён праздник семьи – фестиваль «Живые традиции». К участию в фестивале приглашаются «семейные команды» с сохранённым генеалогическим древом от трёх и выше поколений, традиционно живущие на родовой территории и сохранившие родной язык, традиции, обычаи (эхэ, эсэгэ, төөдэй, үбгэн, элинсэг хулинсаг).
Организаторы призывают желающих поучаствовать в мероприятии привести своих друзей. Также в скором времени для зрителей фестиваля будет проведён конкурс, в качестве призов которого будут разыграны билеты на гала-концерт, посвящённый празднованию Белого месяца «Сагаалган» в феврале 2020 года.
Место проведения праздника станет филиал ВСГИК. Начало мероприятия в 12:00 часов. Вход на фестиваль свободный. Об этом сообщает пресс-служба центра культуры коренных народов Прибайкалья.
Возрастное ограничение 6+
В Иркутске проведут семейный фестиваль «Живые традиции»
Общество, Фото:
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