Он победил на всероссийском фестивале-конкурсе любительских творческих коллективов
Фольклорный ансамбль «Этигэл» из посёлка Агинское Забайкальского края на межрегиональном отборочном этапе всероссийского фестиваля-конкурса любительских коллективов, который прошёл этим летом в Хабаровске, выиграл 2 миллиона рублей. 4 ноября в Москве на сцене государственного академического театра «Русская песня» состоялся гала-концерт и церемония вручения свидетельств коллективам со всей страны, которые стали обладателями грантов.
Всероссийский фестиваль-конкурс любительских творческих коллективов стартовал в 2019 году в рамках проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура». Он проходил в номинации «Традиции». Состоялось пять региональных этапов, в результате которых выявили 20 победителей. Ведущими заключительного мероприятия стали заслуженная артистка России Мария Шукшина и актёр театра и кино Иван Замотаев. Приветствовал участников замминистра культуры России Павел Степанов.
Всего в фестивале приняли участие 250 творческих коллективов, общее число участников – более 4000 человек. Учредитель фестиваля – министерство культуры Российской Федерации, организаторы – государственный Российский дом народного творчества имени В.Д.Поленова. Об этом сообщает пресс-служба минкультуры Забайкальского края.
Агинскому ансамблю в Москве вручили 2 миллиона рублей
Общество, Фото:
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