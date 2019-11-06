Награду получат главы поселений, подрядчики и рабочие
В Забайкальском крае полностью устранены последствия чрезвычайной ситуации, возникшей в результате пожаров в апреле этого года. Все пострадавшие получили компенсации и необходимую помощь, жильём обеспечены все семьи, потерявшие свои дома. Восстановлена инфраструктура – водозаборные сооружения, социальные объекты, отстроены чабанские стоянки.
За вклад в ликвидацию последствий пожаров будут награждены главы поселений, подрядчики и рабочие. По поручению губернатора региона Александр Осипова подготовлено соответствующее распоряжение.
Знаком отличия «За усердие на благо Забайкальского края» наградят шесть человек, среди которых подрядчики и бригадиры-строители, внесшие весомый вклад в возведение новых объектов для пострадавших. Один их них – директор компании «Руно» Бадмажаб Батоев, его организация качественно и в срок установила три объекта: конюшню размером 720 квадратных метров, коровник в 700 квадратных метров и свинарник площадью 18 квадратных метров. Также одним из награжденных станет Цырен-Базар Цырендашиев, его бригада строителей возвела 10 объектов на территории одного из пострадавших от стихии подсобных хозяйств.
Также памятным подарком и денежной премией губернатора Забайкальского края за активное участие в этой работе будут награждены 18 человек – плотники, строители, трактористы, сварщики, каменщики и другие рабочие.
Как сообщает пресс-служба губернатора региона, 14 октября в ходе оперативного совещания в правительстве края губернатор Александр Осипов отметил, что почётными наградами требуется поощрить всех тех, кто наиболее активно принимал участие в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.
В Забайкалье наградят ликвидаторов последствий апрельских пожаров
Общество, Фото:
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