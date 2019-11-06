Необычная выставка работает в Бурятском театре драмы
Экспозиции Банка России «Магия театра» и «Сибирь в золотых и серебряных монетах Банка России» могут увидеть зрители Бурятского академического театра драмы имени Хоца Намсараева с 6 по 20 ноября. В экспозиции «Магия театра» представлены изображения лучших из монет, посвященных отечественному театральному искусству. Выставка «Сибирь в золотых и серебряных монетах Банка России» объединила памятные монеты, запечатлевшие красоту и уникальность Сибири.
- Памятные монеты Банка России практически не встречаются в обращении - они выходят минимальными тиражами и, как правило, оседают в коллекциях нумизматов. Мы предлагаем жителям Бурятии воспользоваться уникальной возможностью и познакомиться с самыми интересными монетами театральной и сибирской тематики, узнать секреты чеканки этих редких денег. 7 ноября экспозиции будут сопровождаться рассказами наших экспертов, в остальное время посетители смогут прослушать аудио-экскурсии с помощью QR-кодов, - прокомментировала управляющий региональным подразделением Банка России Наталья Эйрих.
Выставка будет работать в фойе второго этажа театра. Посетить экспозиции зрители могут до начала спектаклей и во время антрактов.
Банк России ежегодно выпускает в обращение несколько десятков видов памятных монет из драгоценных и недрагоценных материалов. От обычных денег они отличаются ограниченным тиражом и высокохудожественным оформлением – нанесенный на такие монеты сюжет чаще всего посвящают наиболее значимым событиям в жизни страны. Например, юбилеям выдающихся личностей, военным победам, историческим датам, сообщает пресс-служба Нацбанка Бурятии.
Фотовыставка памятных монет открылась в Улан-Удэ
Общество, Фото:
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