В Улан-Удэ прошёл конкурс талантов среди детей-сирот

Общество, Фото: пресс-служба министерства социальной защиты населения РБ

Он состоялся в День народного единства на сцене центра культуры ВСЖД



В Улан-Удэ 4 ноября в центре культуры Восточно-сибирской железной дороги прошёл конкурс талантов среди детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Мы едины». Мероприятие проводится ежегодно с 2015 года.



В этом году конкурс собрал участников в возрасте от 3 до 14 лет из Улан-Удэ, Прибайкальского и Хоринского районов. Юные конкурсанты соревновались в пении, танцах и чтении стихов. Компетентное жюри определило победителей в номинациях «Групповой номер», «Самый юный участник», «Вокальный номер», «Танцевальный номер», «Лирический номер».



Воспитанники центра помощи «Малышок» с творческим номером «Любите Россию» признаны победителями в номинации «Групповой номер». Также четырёхлетняя воспитанница учреждения, прочитавшая стихотворение «О городе Улан-Удэ», была отмечена в номинации «Самый юный участник».



Всех маленьких артистов наградили грамотами и призами. О этом сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения Республики Бурятия.

