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В Улан-Удэ прошёл конкурс талантов среди детей-сирот

В Улан-Удэ прошёл конкурс талантов среди детей-сирот
Общество,  Фото:пресс-служба министерства социальной защиты населения РБ
Он состоялся в День народного единства на сцене центра культуры ВСЖД

В Улан-Удэ 4 ноября в центре культуры Восточно-сибирской железной дороги прошёл конкурс талантов среди детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Мы едины». Мероприятие проводится ежегодно с 2015 года.

В этом году конкурс собрал участников в возрасте от 3 до 14 лет из Улан-Удэ, Прибайкальского и Хоринского районов. Юные конкурсанты соревновались в пении, танцах и чтении стихов. Компетентное жюри определило победителей в номинациях «Групповой номер», «Самый юный участник», «Вокальный номер», «Танцевальный номер», «Лирический номер».

Воспитанники центра помощи «Малышок» с творческим номером «Любите Россию» признаны победителями в номинации «Групповой номер». Также четырёхлетняя воспитанница учреждения, прочитавшая стихотворение «О городе Улан-Удэ», была отмечена в номинации «Самый юный участник».

Всех маленьких артистов наградили грамотами и призами. О этом сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения Республики Бурятия.
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