Росгвардейцы взяли медали чемпионата Бурятии по пауэрлифтингу

Правоохранители соревновались в классическом пауэрлифтинге



Росгвардейцы стали победителями и призёрами чемпионата Бурятии по пауэрлифтингу. Представители территориального управления Росгвардии по Бурятии соревновались в классическом пауэрлифтинге, где заняли призовые места, а также выполнили спортивные нормативы. В данном виде пауэрлифтинга приняли участие около 50 спортсменов, сообщает пресс-служба Росгвардии Бурятии.



Спортсмены соревновались в трёх дисциплинах: становая тяга, жим лёжа и приседания со штангой.



Лейтенант Роман Шубников стал бронзовым призёром соревнований в весовой категории до 93 кг в силовом троеборье. Он взял общий вес 577 кг и выполнил норматив кандидата в мастера спорта. В этом же весе ещё один росгвардеец капитан полиции Андрей Плюснин выполнил третий спортивный разряд.



Победителем в весовой категории до 120 кг стал сотрудник специального отряда быстрого реагирования Росгвардии Бурятии старший лейтенант полиции Иван. Он также выполнил норматив кандидата в мастера спорта, подняв 660 кг в трёх упражнениях.



- На чемпионате собрались сильнейшие атлеты Бурятии. Была очень жёсткая конкуренция и сильные соперники. Достичь поставленную перед собой цель – выполнение норматива кандидата в мастера спорта по пауэрлифтингу, мне помогли усиленные тренировки и мой тренер Андрей Шваньков, - отметил военнослужащий территориального управления Роман Шубников.

