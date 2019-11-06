Правоохранители соревновались в классическом пауэрлифтинге
Росгвардейцы стали победителями и призёрами чемпионата Бурятии по пауэрлифтингу. Представители территориального управления Росгвардии по Бурятии соревновались в классическом пауэрлифтинге, где заняли призовые места, а также выполнили спортивные нормативы. В данном виде пауэрлифтинга приняли участие около 50 спортсменов, сообщает пресс-служба Росгвардии Бурятии.
Спортсмены соревновались в трёх дисциплинах: становая тяга, жим лёжа и приседания со штангой.
Лейтенант Роман Шубников стал бронзовым призёром соревнований в весовой категории до 93 кг в силовом троеборье. Он взял общий вес 577 кг и выполнил норматив кандидата в мастера спорта. В этом же весе ещё один росгвардеец капитан полиции Андрей Плюснин выполнил третий спортивный разряд.
Победителем в весовой категории до 120 кг стал сотрудник специального отряда быстрого реагирования Росгвардии Бурятии старший лейтенант полиции Иван. Он также выполнил норматив кандидата в мастера спорта, подняв 660 кг в трёх упражнениях.
- На чемпионате собрались сильнейшие атлеты Бурятии. Была очень жёсткая конкуренция и сильные соперники. Достичь поставленную перед собой цель – выполнение норматива кандидата в мастера спорта по пауэрлифтингу, мне помогли усиленные тренировки и мой тренер Андрей Шваньков, - отметил военнослужащий территориального управления Роман Шубников.
Росгвардейцы взяли медали чемпионата Бурятии по пауэрлифтингу
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В республике утвердили перечень малокомплектных школ
Правоохранители соревновались в классическом пауэрлифтинге
Снятый с постамента танк примет участие в параде на площади Советов
В республике гриппом никто не болеет
Они исполнят главные партии в спектаклях Приморской сцены Мариинского театра
Лето для военных оказалось особенно напряжённым
Аварийное отключение электроэнергии произошло 5 ноября
Билеты уже в продаже
Ещё одной девушке признались в чувствах на рекламном щите
Студенты Авиационного техникума стали чемпионами межрегионального турнира по боксу
Водителя груза оштрафовали
При себе у пропавшего мужчины ружьё и сотовый телефон
По данным Бурятского гидрометцентра, 6 ноября по республике переменная облачность, без существенных осадков
Общество, 05.11.2019
Гран-при разделили танцевальные коллективы из Читы и Могойтуя
Общество, 05.11.2019
16 ноября в честь него пройдут соревнования