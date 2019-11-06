Улан-удэнка стала членом международного совета по танцу при ЮНЕСКО

Общество, Фото: пресс-служба комитета по образованию города Улан-Удэ

Её пригласили принять участие в работе генеральной ассамблеи в Париже



Титул и приглашение во Францию для участия в работе генеральной ассамблеи международного совета по танцу (CID c/o UNESCO) в Париже были вручены руководителю центра танца «Квартал-Дэнс» дома творчества Октябрьского района города Улан-Удэ Светлане Шершневой по итогам этапа Гран-при международного конкурса хореографического искусства «Танцемания».



С 28 октября по 1 ноября центр танца «Квартал-Дэнс» принял участие в престижном конкурсе в Санкт-Петербурге, организатором которого выступила Московская секция международного совета по танцу при ЮНЕСКО.



По результатам конкурса «Квартал-Дэнс» получил диплом лауреата II степени и возможность принять участие в финале конкурса в Москве на сцене государственного Кремлёвского Дворца. Об этом сообщает пресс-служба комитета по образованию города Улан-Удэ.

