Её пригласили принять участие в работе генеральной ассамблеи в Париже
Титул и приглашение во Францию для участия в работе генеральной ассамблеи международного совета по танцу (CID c/o UNESCO) в Париже были вручены руководителю центра танца «Квартал-Дэнс» дома творчества Октябрьского района города Улан-Удэ Светлане Шершневой по итогам этапа Гран-при международного конкурса хореографического искусства «Танцемания».
С 28 октября по 1 ноября центр танца «Квартал-Дэнс» принял участие в престижном конкурсе в Санкт-Петербурге, организатором которого выступила Московская секция международного совета по танцу при ЮНЕСКО.
По результатам конкурса «Квартал-Дэнс» получил диплом лауреата II степени и возможность принять участие в финале конкурса в Москве на сцене государственного Кремлёвского Дворца. Об этом сообщает пресс-служба комитета по образованию города Улан-Удэ.
Улан-удэнка стала членом международного совета по танцу при ЮНЕСКО
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