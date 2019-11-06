В Улан-Удэ приедут именитые оперные певцы

Они исполнят главные партии в спектаклях Приморской сцены Мариинского театра
С 18 по 22 ноября впервые в столице Бурятии пройдут гастроли Приморской сцены Мариинского театра. В Бурятском театре оперы и балета будут представлены постановки опер «Царская невеста» (12+) и «Тоска» (12+), концертное исполнение шедевра бельканто — оперы «Лючия ди Ламмермур» (12+), а также гала-концерт (6+). Выступления пройдут в рамках федеральной программы «Большие гастроли», сообщает пресс-служба Бурятского театра оперы и балета.
В главных партиях в спектаклях выйдут солисты оперной труппы Приморской сцены: сопрано Алена Диянова, Ольга Жарикова, Лилия Кадникова, Анастасия Кикоть, Мария Суздальцева, меццо-сопрано Лаура Бустаманте, Ирина Колодяжная, тенора Илья Астафуров, Алексей Костюк, Роман Крукович, Евгений Мизин, МэргэнСанданов, баритоны Алексей Бублик, Вячеслав Васильев, басы Сергей Плешивцев, Евгений Плеханов. Все артисты — лауреаты многочисленных всероссийских и международных конкурсов, активно выступающие в родном театре и международных фестивалях и успевшие поработать со всемирно известными дирижёрами, режиссёрами и певцами.
Один из артистов — заслуженный артист Бурятии Мэргэн Санданов — до своего перехода в Приморскую сцену работал в оперной труппе Бурятского театра оперы и балета.
В гастролях также участвуют хор и Симфонический оркестр Приморской сцены под управлением главного дирижёра театра Павла Смелкова.
Кроме того, как сообщают организаторы гастролей, 18-20 и 22 ноября перед показами зрители смогут посетить «Театральное предисловие» — беседу о предстоящем событии с музыковедом и пианисткой Натальей Рогудеевой. Будут затрагиваться вопросы истории создания произведений, особенностей их музыкального языка и драматургии, а также постановок и исполнительской интерпретации.
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