Лето для военных оказалось особенно напряжённым
В Бурятии в общевойсковой армии Восточного военного округа подвели итоги боевой подготовки за летний период обучения и определены лучшие соединения и воинские части.
Так, среди общевойсковых соединений лучшим признано мотострелковое, военные которого в этом году приняли активное участие в стратегических командно-штабных учениях «Центр-2019» и международном российско-монгольском учении «Селенга-2019».
Среди специальных соединений и воинских частей лидирующую позицию заняли военные соединения ракетных войск. Расчет ОТРК «Искандер» осуществил успешный боевой пуск баллистической ракеты на полигоне Капустин Яр.
Помимо этого, по итогам проверки ракетное соединение впервые в полном составе подтвердило почётное наименование «Ударное».
- Командующий общевойсковой армии ВВО генерал-лейтенант Михаил Носулев на подведении итогов наградил отличившихся военнослужащих медалями, поздравил с присвоением очередных званий. Командирам, занявших лидирующие позиции, генерал вручил кубки и ценные подарки, - сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.
Также Михаил Носулев отметил, что лето в этом году было особенно напряжённым для личного состава объединения, было много мероприятий боевой подготовки, в которых военнослужащие показали высокий профессионализм, успешно справившись со всеми поставленными задачами.
В Бурятии генерал наградил отличившихся военных
Общество, Фото:
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