В Бурятии генерал наградил отличившихся военных

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Лето для военных оказалось особенно напряжённым



В Бурятии в общевойсковой армии Восточного военного округа подвели итоги боевой подготовки за летний период обучения и определены лучшие соединения и воинские части.



Так, среди общевойсковых соединений лучшим признано мотострелковое, военные которого в этом году приняли активное участие в стратегических командно-штабных учениях «Центр-2019» и международном российско-монгольском учении «Селенга-2019».



Среди специальных соединений и воинских частей лидирующую позицию заняли военные соединения ракетных войск. Расчет ОТРК «Искандер» осуществил успешный боевой пуск баллистической ракеты на полигоне Капустин Яр.



Помимо этого, по итогам проверки ракетное соединение впервые в полном составе подтвердило почётное наименование «Ударное».



- Командующий общевойсковой армии ВВО генерал-лейтенант Михаил Носулев на подведении итогов наградил отличившихся военнослужащих медалями, поздравил с присвоением очередных званий. Командирам, занявших лидирующие позиции, генерал вручил кубки и ценные подарки, - сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.



Также Михаил Носулев отметил, что лето в этом году было особенно напряжённым для личного состава объединения, было много мероприятий боевой подготовки, в которых военнослужащие показали высокий профессионализм, успешно справившись со всеми поставленными задачами.

