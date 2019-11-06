Ещё одной девушке признались в чувствах на рекламном щите
На улице Борсоева в Улан-Удэ на рекламном щите разместили признание в любви в стихах. Признание адресовано некой Екатерине К. На баннере написано:
«Если б не было тебя
Зачем я был бы, вот вопрос
Год за годом бесцельно бредя,
Без надежд, без снов, без грёз».
Проходящие мимо горожане с любопытством рассматривают его.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Улан-Удэ подобный способы выражения своих чувств в последнее время стал очень популярным. Так, прошлым летом влюблённый мужчина позвал Анюту выйти за него замуж. Баннер был расположен возле остановки «Товары Бурятии».
Также в прошлом году девушке признались в любви с помощью рекламного щита. Баннер располагался возле Русского драматического театра. На нём лаконично были размещены фотография девушки и надпись «Я тебя люблю».
Не так давно, этой осенью, мужчина публично попросил прощения у своей возлюбленной также с помощью рекламного щита. Фотография баннера появилась в паблике «Аноним 03», где подписчики группы бурно обсуждали жест мужчины. Некоторые с осуждением отнеслись к его поступку.
В Улан-Удэ становятся популярными публичные признания в любви
Общество, Фото:
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