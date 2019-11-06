Улан-удэнцы выиграли турнир по боксу в Чите

Студенты Авиационного техникума стали чемпионами межрегионального турнира по боксу



С 31 октября по 3 ноября в ФОК «Университет» Забайкальского госуниверситета проходил межрегиональный турнир по боксу класса «Б» на кубок главы Читы. Как правило, в таком турнире выступают спортсмены не ниже 1-го разряда и кандидаты в мастера спорта.



В соревнованиях приняли участие более сотни спортсменов, представляющих Читу, Забайкальский край, республику Саха-Якутия и Бурятия.



Бурятию представляли студенты Авиационного техникума Коткин Андрей и Воробьёв Кирилл. Они стали чемпионами, заняв первые места в весовых категориях до 81 кг и 91 кг.



- Оба студента всегда принимают активное участие в спортивной жизни техникума. Кирилл подтвердил звание кандидата в мастера спорта. Андрей выполнил норматив для получения звания кандидата в мастера спорта. Ребята занимаются в спортивной школе олимпийского резерва «Ринг», - сообщили «Байкал-Daily» в Авиационном техникуме.

