Улан-удэнцы выиграли турнир по боксу в Чите

Студенты Авиационного техникума стали чемпионами межрегионального турнира по боксу
С 31 октября по 3 ноября в ФОК «Университет» Забайкальского госуниверситета проходил межрегиональный турнир по боксу класса «Б» на кубок главы Читы. Как правило, в таком турнире выступают спортсмены не ниже 1-го разряда и кандидаты в мастера спорта.
В соревнованиях приняли участие более сотни спортсменов, представляющих Читу, Забайкальский край, республику Саха-Якутия и Бурятия.
Бурятию представляли студенты Авиационного техникума Коткин Андрей и Воробьёв Кирилл. Они стали чемпионами, заняв первые места в весовых категориях до 81 кг и 91 кг.
- Оба студента всегда принимают активное участие в спортивной жизни техникума. Кирилл подтвердил звание кандидата в мастера спорта. Андрей выполнил норматив для получения звания кандидата в мастера спорта. Ребята занимаются в спортивной школе олимпийского резерва «Ринг», - сообщили «Байкал-Daily» в Авиационном техникуме.
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