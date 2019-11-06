В Иркутской области разыскивают охотника с татуировкой «SOS»

Полиция просит оказать помощь в розыске пропавшего братчанина.







На вид 57-60 лет, плотного телосложения, рост около 173 см, лицо овальное, волосы короткие, седые. Был одет в зелёно-коричневый камуфляжный флюсовый костюм, чёрные резиновые сапоги, шапку вязаную чёрного или песочного цвета. При себе имеет гладкоствольное ружьё, сотовый телефон.

Граждан, располагающих информацией о разыскиваемом, просят сообщить в отдел полиции № 5 по адресу: город Вихоревка, улица Октябрьская 13, либо по тел.: 8 (3953) 305314 дежурная часть, 02 или 8-950-117-41-71.









Полицейские города Вихоревка в Иркутской области разыскивают без вести пропавшего 57-летнего охотника.В ходе предварительной проверки установлено, что группа жителей Братска выехала на охоту, остановившись в зимовье, расположенном в 30 км от деревни Кардой Братского района. 27 октября мужчины выехали с места стоянки, оставив разыскиваемого мужчину в зимовье, а вернувшись 1 ноября, его там не обнаружили.При осмотре выяснилось, что все вещи, включая автомобиль пропавшего, находятся на месте. Отсутствует лишь ружьё и телефон братчанина. К розыску были подключены силы спасателей, родственников и волонтёров. Пока местонахождение охотника остаётся неизвестным.на левом плече имеется татуировка в виде котёнка, на тыльной стороне правового запястья татуировка «SOS».