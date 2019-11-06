В Улан-Удэ днём до +2

По данным Бурятского гидрометцентра, 6 ноября по республике переменная облачность, без существенных осадков



Ветер западный 5-10 м/с. Температура ночью 5-10, местами 14-19, по северо-востоку 23-28 мороза, днём 0-5 тепла, местами 3-8, по крайнему северу до 12 мороза.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер западный 5-10 м/с. Температура ночью 8-10 мороза, днём 0-2 тепла.



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