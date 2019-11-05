В Бурятии группа антитеррора отразила атаку «боевиков»: видео

В завершении специальной операции захваченные условные диверсанты были переданы подразделению военной полиции.





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В Бурятии подразделения антитеррора и военной полиции провели учения по отражению атаки «боевиков». По замыслу маневров, террористы попытались захватить одно из зданий штаба объединения.Группа антитеррора зачистила помещения от «диверсантов». Также была отработана эвакуация условно раненного военнослужащего.- Для создания обстановки, максимально приближенной к боевой, было использовано значительное количество средств имитации и холостых боеприпасов. В завершении тактико-специального учения военнослужащие провели РХБ и инженерную разведку территории штаба в целях обнаружения отравляющих и взрывчатых веществ, - сообщает пресс-служба Восточного военного округа.В общей сложности в мероприятиях приняло участие около 500 военнослужащих. Было задействовано до 20 единиц военной техники, уточнили представители Восточного военного округа.