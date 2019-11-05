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Александр Богомоев стал чемпионом Бурятии

Александр Богомоев стал чемпионом Бурятии
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Чемпионат Бурятии по вольной борьбе завершился в выходные

С 1 по 3 ноября в Улан-Удэ прошёл лично-командный чемпионат Бурятии по вольной борьбе.

В том числе в весовой категории до 65 кг победителем чемпионата стал трёхкратный чемпион России Александр Богомоев. В финале он был сильнее Баясхалана Очирова.

По итогам чемпионата будет сформирована сборная Бурятии по вольной борьбе, сообщили в Центре спортивной подготовки республики.

- На официальном старте чемпионате республике мы формируем сборную команду на 2020 год. Сразу после чемпионата у нас планируются сборы, затем выезды на международные соревнования, - сообщил главный тренер по вольной борьбе Цыбик Максаров.

Сборной Бурятии предстоит ряд турниров, основным из которых станет чемпионат России, который пройдёт в Улан-Удэ в апреле 2020 года.

- Надеемся, что наши лидеры проявят себя на чемпионате России. Сейчас готовимся. Выиграли сильные международные турниры в Якутске, Кемерово, Нефтеюганске. Сейчас планируем поездку во Владикавказ на турнир Аланы и ещё один международный турнир в Казахстане. После будем у себя дома готовиться к чемпионату России, - отметил старший тренер по вольной борьбе Центра спортивной подготовки Бурятии Валерий Иванов.

спорт вольная борьба чемпионат Бурятии Александр Богомоев
 
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