Новобранцев Улан-Удэ торжественно отправили на призывной пункт

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Сегодня, 5 ноября, в администрации Октябрьского района Улан-Удэ состоялась отправка 11 призывников на республиканский призывной пункт. По традиции, новобранцев проводили в праздничной обстановке, сообщает администрация Улан-Удэ.



В актовом зале районной администрации собрались призывники и их родители. С добрыми пожеланиями выступил руководитель администрации Октябрьского района Андрей Сухоруков.



- Служба в вооружённых силах - это не только гражданский долг каждого молодого человека, его почётная обязанность, но и серьёзная школа жизни. Во все времена в нашей стране защитники Отечества пользовались особым уважением. На вас ложится особая ответственность не только защищать нашу Родину, но и представлять родной край, находясь вдали от дома, - сказал Андрей Сухоруков.



К поздравлениям также присоединился начальник отдела военного комиссариата Бурятии по Октябрьскому району Николай Капинос.





