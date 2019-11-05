Школьники в Улан-Удэ изготовили светоотражатели

Первоклассники вырезали светоотражающие фигурки из бумаги



В Улан-Удэ сотрудники ГИБДД организовали мастер-класс по изготовлению светоотражателей для первоклассников средней школы №57 имени А. Цыденжапова.



Полицейские рассказали детям о том, как устроен световозвращающий элемент и почему его ношение обязательно для пешехода.



«Светоотражатели могут быть изготовлены в виде брелоков, повязок, браслетов или наклеек. Самые лучшие - белые или лимонного цвета, их сильнее видно в темноте. Крепятся фликеры, как правило, к одежде и рюкзакам при помощи булавки или шнурка. На скейтбордах и велосипедах можно разместить скручивающийся фликер», - объясняли сотрудники ГИБДД.



После ребята просмотрели фильм о свойствах светоотражателей и под руководством полицейских прикрепили вырезанные из световозвращающей бумаги фигурки на свои портфели.



Ношение фликера снижает риск наезда на пешехода в тёмное время суток в шесть раз. Приобрести светоотражатели можно в магазинах спецодежды, отделах для велосипедистов, секциях детской одежды, на автозаправочных станциях, сообщает УГИБДД по Бурятии.

