Первоклассники вырезали светоотражающие фигурки из бумаги
В Улан-Удэ сотрудники ГИБДД организовали мастер-класс по изготовлению светоотражателей для первоклассников средней школы №57 имени А. Цыденжапова.
Полицейские рассказали детям о том, как устроен световозвращающий элемент и почему его ношение обязательно для пешехода.
«Светоотражатели могут быть изготовлены в виде брелоков, повязок, браслетов или наклеек. Самые лучшие - белые или лимонного цвета, их сильнее видно в темноте. Крепятся фликеры, как правило, к одежде и рюкзакам при помощи булавки или шнурка. На скейтбордах и велосипедах можно разместить скручивающийся фликер», - объясняли сотрудники ГИБДД.
После ребята просмотрели фильм о свойствах светоотражателей и под руководством полицейских прикрепили вырезанные из световозвращающей бумаги фигурки на свои портфели.
Ношение фликера снижает риск наезда на пешехода в тёмное время суток в шесть раз. Приобрести светоотражатели можно в магазинах спецодежды, отделах для велосипедистов, секциях детской одежды, на автозаправочных станциях, сообщает УГИБДД по Бурятии.
Школьники в Улан-Удэ изготовили светоотражатели
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