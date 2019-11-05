Срок пребывания в России с этим документом – не более 8 суток
В 2020 году в международном автомобильном пункте пропуска «Забайкальск» будет действовать режим электронной визы. Об этом рассказал исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Забайкальского края – министр инвестиционного развития Михаил Чуркин во время интервью на телеканале «Россия-24» (ГТРК «Чита»).
Электронная виза является разрешением на краткосрочное пребывание в другой стране. Иностранным гражданам с этим документом можно находиться в России не более 8 суток. Пункт выезда должен соответствовать пункту въезда в Российскую Федерацию.
- В текущем году иностранцев с электронной визой начали принимать в аэропорту «Кадала». Теперь такой механизм будет работать и на МАПП «Забайкальск». Это большой плюс для Забайкальского края. Приём иностранных граждан по электронной визе позволит привлечь туристов в регион, облегчит бюрократические процедуры, сделает более равномерную нагрузку на пункте пропуска, – отметил Михаил Чуркин.
Механизм электронных виз действует в аэропорту «Кадала» с 1 июля текущего года. Распоряжением правительства Российской Федерации утвержден список стран, чьи граждане могут приезжать в Забайкалье по электронной визе. Среди них Алжир, Бахрейн, Бруней, Индия, Иран, Катар, Китай (включая Тайвань), Корейская Народно-Демократическая Республика, Кувейт, Марокко, Мексика, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Саудовская Аравия, Сингапур, Тунис, Турция и Япония.
По данным региональной пресс-службы пограничного управления ФСБ России, возможностью приехать в Забайкалье по электронной визе уже воспользовались более тысячи иностранцев. Из них большая часть – жители КНР, сообщает пресс-служба губернатора Забайкальского края.
Забайкальск будет пропускать иностранцев по электронной визе
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