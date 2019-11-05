 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

05 Ноября

04 Ноября

Популярное

Забайкальск будет пропускать иностранцев по электронной визе

Забайкальск будет пропускать иностранцев по электронной визе
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Срок пребывания в России с этим документом – не более 8 суток

В 2020 году в международном автомобильном пункте пропуска «Забайкальск» будет действовать режим электронной визы. Об этом рассказал исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Забайкальского края – министр инвестиционного развития Михаил Чуркин во время интервью на телеканале «Россия-24» (ГТРК «Чита»).

Электронная виза является разрешением на краткосрочное пребывание в другой стране. Иностранным гражданам с этим документом можно находиться в России не более 8 суток. Пункт выезда должен соответствовать пункту въезда в Российскую Федерацию.

- В текущем году иностранцев с электронной визой начали принимать в аэропорту «Кадала». Теперь такой механизм будет работать и на МАПП «Забайкальск». Это большой плюс для Забайкальского края. Приём иностранных граждан по электронной визе позволит привлечь туристов в регион, облегчит бюрократические процедуры, сделает более равномерную нагрузку на пункте пропуска, – отметил Михаил Чуркин.

Механизм электронных виз действует в аэропорту «Кадала» с 1 июля текущего года. Распоряжением правительства Российской Федерации утвержден список стран, чьи граждане могут приезжать в Забайкалье по электронной визе. Среди них Алжир, Бахрейн, Бруней, Индия, Иран, Катар, Китай (включая Тайвань), Корейская Народно-Демократическая Республика, Кувейт, Марокко, Мексика, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Саудовская Аравия, Сингапур, Тунис, Турция и Япония.

По данным региональной пресс-службы пограничного управления ФСБ России, возможностью приехать в Забайкалье по электронной визе уже воспользовались более тысячи иностранцев. Из них большая часть – жители КНР, сообщает пресс-служба губернатора Забайкальского края.
визы Забайкальский край Забайкальск международный автомобильный пункт пропуска граница иностранные граждане
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ завершилась реконструкция двух тепломагистралей
В Улан-Удэ завершилась реконструкция двух тепломагистралей
Общество, 05.11.2019
Минстрой РБ принёс извинения жителям за временные неудобства
В Бурятии группа антитеррора отразила атаку «боевиков»: видео
В Бурятии группа антитеррора отразила атаку «боевиков»: видео
Общество, 05.11.2019
По замыслу учений, террористы пытались захватить здание штаба
В Бурятии дома в зонах подтопления перестали быть самоволками
В Бурятии дома в зонах подтопления перестали быть самоволками
Общество, 05.11.2019
В Бурятии смогут узаконить более 700 «самоволок»
Александр Богомоев стал чемпионом Бурятии
Александр Богомоев стал чемпионом Бурятии
Общество, 05.11.2019
Чемпионат Бурятии по вольной борьбе завершился в выходные
Школьники в Улан-Удэ изготовили светоотражатели
Школьники в Улан-Удэ изготовили светоотражатели
Общество, 05.11.2019
Первоклассники вырезали светоотражающие фигурки из бумаги
В Бурятии начнётся региональное вещание на федеральном канале «ОТР»
В Бурятии начнётся региональное вещание на федеральном канале «ОТР»
Общество, 05.11.2019
С 29 ноября на федеральном телеканале «Общественное телевидение России» начнут вещание региональные выпуски
Сотрудник УФСИН стал чемпионом Бурятии по пауэрлифтингу
Сотрудник УФСИН стал чемпионом Бурятии по пауэрлифтингу
Общество, 05.11.2019
Теперь Дмитрий Нестеров готовится к соревнованиям в Москве
Студенческий фестиваль национальных культур пройдёт в Бурятии
Студенческий фестиваль национальных культур пройдёт в Бурятии
Общество, 05.11.2019
В мероприятии примут участие студенческие творческие коллективы республики и танцевальные школы города
В Бурятии в полицию доставили 245 бомжей
В Бурятии в полицию доставили 245 бомжей
Общество, 05.11.2019
Из них 95 человек поставили на централизованный учёт
В Бурятии в День народного единства презентовали автоклуб
В Бурятии в День народного единства презентовали автоклуб
Общество, 05.11.2019
До конца 2019 года в четырёх районах республики появятся многофункциональные культурные центры на колёсах
В Улан-Удэ любители внедорожного спорта провели гонки «Ноябрёк-2019»
В Улан-Удэ любители внедорожного спорта провели гонки «Ноябрёк-2019»
Общество, 05.11.2019
Члены клуба «Партизаны 4х4» на внедорожниках искали в лесу игральные карты. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж
В Бурятии утвердили ежемесячные выплаты Надежде Миромановой
В Бурятии утвердили ежемесячные выплаты Надежде Миромановой
Общество, 05.11.2019
Призёров игр «Дружба-84» в Бурятии официально приравняли к олимпийцам

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
О главе, выборах, Ариг Усе и протестах…
26.09.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
353-й
02.09.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Загрузка...
^