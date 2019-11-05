С 29 ноября на федеральном телеканале «Общественное телевидение России» начнут вещание региональные выпуски
В 2019 году Бурятия перешла на цифровой формат вещания 20 федеральных общедоступных каналов. Региональные телеканалы и телеканалы, не входящие в состав мультиплексов, продолжают аналоговое вещание.
Для максимальной доступности программ регионального телевидения с 29 ноября на телеканале «ОТР» начнётся трансляция программ обязательных общедоступных телеканалов регионов России. Формат вещания - два региональных блока утром и вечером.
Вся организационно-техническая работа по подготовке и дальнейшему обеспечению региональных врезок возложена на вещателя телеканала «ОТР» и финансируется полностью за счёт средств федерального бюджета.
- Запуск полноценных региональных врезок на телеканале «ОТР» требует в том числе изменения настроек передающего оборудования первого мультиплекса. В Бурятии подача в эфир телесигнала с изменёнными параметрами начнется 8 ноября. Следует отметить, что начало трансляции сигнала первого мультиплекса с изменёнными параметрами может вызвать сброс настроек на некоторых моделях цифровых телевизионных приставок, владельцам которых нужно будет запустить перенастройку телеканалов - автоматическую или вручную, - сообщили в пресс-службе минтранса Бурятии.
В Бурятии начнётся региональное вещание на федеральном канале «ОТР»
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