Для транспорта будет закрыта улица Карла Маркса
7 ноября в Иркутске с 16:30 до 17:00 движение транспорта по улице Карла Маркса на участке от бульвара Гагарина до улицы Ленина будет запрещено. Это связано с проведением шествия, посвящённого Октябрьской социалистической революции, участники которого проследуют от улицы Карла Маркса, 1 до памятника В.И. Ленину.
Ранее, 4 ноября, в городе прошло «Шествие памяти» в честь Дня народного единства на территории историко-мемориального комплекса «Иерусалимская гора». Участие в торжественном мероприятии приняли мэр Иркутска Дмитрий Бердников, лидеры конфессий, почётные граждане города, представители национально-культурных объединений, общественных, творческих, спортивных и военно-патриотических организаций города.
Шествие колонны следовало по аллее, где у памятных мест, расположенных на территории мемориального комплекса, в знак единения людей разных национальностей и вероисповеданий собравшиеся возложили цветы и зажгли лампады. Завершилась процессия на площадке перед входом на территорию историко-мемориального комплекса «Иерусалимская гора», у Входоиерусалимского храма. Под конец торжественного мероприятия были отпущены в небо голуби как символ мира и единения. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.
Центр Иркутска перекроют 7 ноября из-за демонстрации
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