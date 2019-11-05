У них две золотые медали по борьбе среди слабослышащих
С 28 октября по 3 ноября в белорусском городе Гомель состоялись III первенство Европы среди глухих кадетов и юниоров и VII чемпионат Европы по борьбе среди слабослышащих. Бурятию на соревнованиях представляли заслуженный мастер спорта Александр Цоктоев и кандидаты в мастера спорта Даба Цырендоржиев, Иван Максимов и Николай Берельтуев.
Спортсмены завоевали две золотые медали чемпионата. В весовой категории до 61 кг победу одержал Даба Цырендоржиев. В весовой категории до 79 кг первое место у Александра Цоктоева. Борцы тренируются у Сырен-Доржи Андренова. Об этом информирует паблик «Борцы Бурятии».
Как сообщал «Байкал-Daily» ранее, также две медали соревнований получили бурятские юниоры.
Бурятские борцы выиграли чемпионат Европы
Общество, Фото:
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