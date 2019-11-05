Борец из Иркутской области победил на первенстве России среди юниоров

У осинца Фёдора Балтуева «золото» в весовой категории до 61 кг



С 1 по 3 ноября в подмосковном городе Наро-Фоминске проходило переходное первенство России среди юниоров 2000-2002 г.р. От Иркутской области приняло участие пять спортсменов.



Уроженец села Улей Осинского района Фёдор Балтуев боролся в весовой категории до 61 кг. Он уверенно вышел в финал, не отдав ни одного балла. В финале он встретился с Алиханом Исаевым из Дагестана. В поединке Фёдор одержал победу над дагестанцем со счётом 3:1, став победителем первенства. Об этом сообщается в паблике «Борцы Бурятии».

