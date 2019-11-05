До конца 2019 года в четырёх районах республики появятся многофункциональные культурные центры на колёсах
В селе Кабанск в День народного единства прошла презентация автоклуба. Также после реконструкции открылся памятник, посвящённый победе в Великой Отечественной войне.
- В Бурятии в 2019 году впервые проходит реализация Национального проекта «Культура». В рамках, которого осенью 2019 года в Бичурском, Закаменском, Кабанском и Селенгинском районах появятся многофункциональные культурные центры – автоклубы для проведения культурно-массовых мероприятий в отдалённых населённых пунктах, - сообщили в пресс-службе минкульта Бурятии.
Передвижной многофункциональный культурный центр – это грузовые машины отечественного производства марки «ГАЗон NEXT». Фургон грузовика представляет собой конструкцию, которая раскладывается и превращается в сцену. В автомобиле также имеются спутниковая антенна, световое, звуковое и мультимедийное оборудования, компьютер. С появлением дома культуры на колёсах увеличится количество проводимых культурно-массовых мероприятий. У жителей отдалённых поселений появится возможность увидеть выступления артистов народных и образцовых коллективов Кабанского района.
Машина может выполнять функции библиотеки, лектория, кинозала, концертной площадки. Всего в Бурятии 23 отдалённых населённых пункта, в которых нет действующих домов культуры. Среди них населённые пункты, численность которых около 1000 человек. Например, станции Посольская и Тимлюй. Работники культурного центра будет разъезжать по отдалённым населённым пунктам района и проводить праздники и концерты.
В Бурятии в День народного единства презентовали автоклуб
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