16 ноября в честь него пройдут соревнования
В Ангарске в спортивной школе олимпийского резерва «Ермак» 16 ноября пройдут соревнования в честь всероссийского дня самбо. В них примут участие около ста юношей и девушек 2005–2007 годов рождения.
Девушки будут бороться в восьми весовых категориях, для юношей предусмотрено десять категорий. В рамках соревнований также пройдёт сдача нормативов всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) по виду испытания – самозащита без оружия.
Федерация самбо Иркутской области стремится к популяризации своего вида спорта, поэтому старается как можно чаще проводить спортивные мероприятия не в столице региона, а в других городах и посёлках региона. Об этом сообщает пресс-служба минспорта области.
Справка
16 ноября в России традиционно отмечается день самбо. Начало традиции было положено в 2008 году, когда национальному виду единоборств исполнилось 70 лет: большой спортивный праздник прошёл на Красной площади. А уже в 2009 году всероссийская федерация самбо совместно с министерством спорта России провела аналогичные праздники в 50 городах России. Инициативу быстро подхватили региональные федерации самбо, и в прошлом году всероссийский день самбо отметили уже 15 000 юных спортсменов более чем в 150 городах страны.
Возрастное ограничение 6+
В Ангарске отметят всероссийский день самбо
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
16 ноября в честь него пройдут соревнования
В апреле этого года он спас из пожара полуторагодовалую девочку
У них золотые медали в весовых категориях до 60 кг и до 66 кг
Также у них вторые места по «Что? Где? Когда?» и «Брейн-рингу»
У осинца Фёдора Балтуева «золото» в весовой категории до 61 кг
Учащиеся СОШ №54 получили первую премию в номинации «Драматический спектакль»
У них две золотые медали по борьбе среди слабослышащих
Победителем турнира стала команда «Exmind»
Для транспорта будет закрыта улица Карла Маркса
Представители Тхеравады приехали поклониться Хамбо Ламе Этигэлову
Срок пребывания в России с этим документом – не более 8 суток
Минстрой РБ принёс извинения жителям за временные неудобства
По замыслу учений, террористы пытались захватить здание штаба
В Бурятии смогут узаконить более 700 «самоволок»
Чемпионат Бурятии по вольной борьбе завершился в выходные