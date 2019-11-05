В Ангарске отметят всероссийский день самбо

16 ноября в честь него пройдут соревнования



В Ангарске в спортивной школе олимпийского резерва «Ермак» 16 ноября пройдут соревнования в честь всероссийского дня самбо. В них примут участие около ста юношей и девушек 2005–2007 годов рождения.



Девушки будут бороться в восьми весовых категориях, для юношей предусмотрено десять категорий. В рамках соревнований также пройдёт сдача нормативов всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) по виду испытания – самозащита без оружия.



Федерация самбо Иркутской области стремится к популяризации своего вида спорта, поэтому старается как можно чаще проводить спортивные мероприятия не в столице региона, а в других городах и посёлках региона. Об этом сообщает пресс-служба минспорта области.



Справка



16 ноября в России традиционно отмечается день самбо. Начало традиции было положено в 2008 году, когда национальному виду единоборств исполнилось 70 лет: большой спортивный праздник прошёл на Красной площади. А уже в 2009 году всероссийская федерация самбо совместно с министерством спорта России провела аналогичные праздники в 50 городах России. Инициативу быстро подхватили региональные федерации самбо, и в прошлом году всероссийский день самбо отметили уже 15 000 юных спортсменов более чем в 150 городах страны.



Возрастное ограничение 6+