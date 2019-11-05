В Улан-Удэ любители внедорожного спорта провели гонки «Ноябрёк-2019»

Члены клуба «Партизаны 4х4» на внедорожниках искали в лесу игральные карты. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж



4 ноября в Улан-Удэ, в лесу за посёлком Зверосовхоз, члены внедорожного клуба Бурятии «Партизан 4х4» провели мероприятие «Ноябрёк» - бешеные гонки с элементами спортивного ориентирования.



Внедорожный клуб официально открылся в сентябре этого года, раньше увлечённые улан-удэнцы катались по бездорожью в качестве компании друзей и единомышленников. Но затем было решено действовать организованно – проводить мероприятия подобно «Ноябрёку», сплачивать гонщиков и, например, подружиться с ребятами из Прибайкальского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних.



«Партизаны» дружат с детьми из центра уже второй год, по словам воспитателя, члены клуба недавно приезжали к ним в посёлок Турунтаево, вручили детям множество подарков, игрушек и одежды, покатали подростков на внедорожниках по речкам и горкам. На «Ноябрёк» дети тоже приехали – подышать свежим воздухом, прогуляться по лесу и чуть-чуть поездить по бездорожью. Все-таки гонки «партизанов» совсем не для детей.



- Клуб организовала группа единомышленников, мы люди совершенно разных возрастов, разного социального положения, разных специальностей. Мы подумали, почему мы катаемся разрозненно. Решили создать клуб, чтобы организовывать мероприятия под эгидой «Партизана». Это же намного лучше. В этом движении я с 2010 года, меня привлекает возможность побывать в местах, в которых я раньше не был, - рассказал организатор клуба Пётр.



Суть всей игры такова – организаторы раздают каждой команде по три игральных карты, на каждой есть координаты расположения той же карты, но спрятанной где-то в лесу, в горах, на деревьях и пеньках. Затем команды бегом бегут до машины, забивают координаты в навигатор и отправляются в путь. Машина, как правило, останавливается прямо на необходимой точке, но есть разброс примерно в 70 метров. Поэтому водитель и штурман начинают бегать по лесу в поисках той самой карты. С найденной картой нужно сфотографироваться так, чтобы в одной руке была она, а вторая касалась кузова внедорожника. Затем команда возвращается на старт и берёт ещё три карты.



Так, экипажу нужно собрать максимальное количество баллов по 28 картам (вальты и дамы исключили). От количества баллов по каждой карте возрастает и сложность поиска. Например, короля, который оценивается в 4 балла, найти гораздо проще туза.



Перед стартом организаторы регистрируют экипажи и проводят техкомиссию, в каждом внедорожнике должна быть аптечка, огнетушитель, защитные шлемы, лопаты и разные необходимые инструменты.



В клубе существует классификация – автомобили делятся на «стандарт», «туризм» и «спорт». Такое разделение зависит от проходимости, размера колёс, наличия лебёдки и других критериев. Для каждого класса – свой полигон, то есть территория, на которой проходят соревнования. В салоне автомобиля, как правило, два человека – водитель и штурман, который следит за навигатором, подсказывает кратчайший путь, ищет карты и всячески помогает.



Штурман Палыч ездит на машине, которую вряд ли можно представить на подобных соревнованиях - на фургоне «Ниссан Ванетт». Он рассказал, что начал увлекаться внедорожным спортом четыре года назад, его привлекает экстрим и адреналин. Палыч считает, что такие клубы нужны для сплочения людей, и что молодых в клубе не хватает – «Наверняка и не знают».



На своём фургоне Палыч только приподнял кузов и поменял колёса. Он рассказал, что когда приехал на соревнования в первый раз, многие не поняли и удивились: «А когда ночью катались, остальные спрашивали: «вы ещё катаетесь что ли?», а мы да, ещё едем. Застрянешь где-нибудь, один звонок – и всё, Чип и Дейл спешат на помощь! Сразу приезжают, потому что мы – одна команда».



Водитель другого экипажа Сокто ездит на раритете – ГАЗ-69 1971 года, автомобиль достался ему по наследству от дедушки.



- Мы взяли 14 карт, состоим в клубе уже год. Мне нравится вся эта атмосфера, обстановка. Природа, варят суп, музыка играет, - поделился он.



После гонки, когда организаторы подсчитывают баллы, участники клуба вместе с детьми и домашними животными сидят у костра и обсуждают катания.



Первое место в классе «стандарт» заняли Алексей и Светлана, женатая пара, которая передвигалась на «Джип Чероки». В классе «туризм» - пара Владислав и Ольга. Первое место в классе «спорт» заняли друзья Михаил и Евгений, они ездили по горам в красных касках и с мегафоном.



В декабре клуб планирует приехать в гости к детям из социально-реабилитационного центра. Следующие гонки намечены на март, организаторы обещают «жесть».









