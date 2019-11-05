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В Бурятии утвердили ежемесячные выплаты Надежде Миромановой

В Бурятии утвердили ежемесячные выплаты Надежде Миромановой
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Призёров игр «Дружба-84» в Бурятии официально приравняли к олимпийцам

Чемпионам и призёрам международных игр «Дружба-84» в Бурятии назначили ежемесячную денежную выплату пожизненно. Соответствующие поправки внесены сегодня в закон Бурятии «О физической культуре и спорте».

Как сообщал «Байкал-Daily», осенью 2017 года в Бурятии утвердили пожизненные выплаты призёрам Олимпийских Игр в размере от 18 до 30 тысяч рублей, в зависимости от достоинства медали. Теперь игры «Дружба-84» официально приравнены к Олимпиаде.

Новые поправки в Бурятии коснулись только одного человека – заслуженного мастера, прославленной легкоатлетки и тренера Надежды Миромановой. На играх «Дружба-84» она завоевала серебряную медаль. Потому теперь будет ежемесячно получать по 24 тысячи рублей из бюджета Бурятии.

Игры «Дружба-84» проводились в июне-сентябре 1984 года в девяти государствах социалистического лагеря. Стали альтернативными играми для спортсменов, которым из-за политики не смогли принять участие в летней Олимпиаде 1984 года в США. В соревнованиях «Дружба-84» участвовали сильнейшие спортсмены СССР, Болгарии, Венгрии, ГДР, КНДР, Кубы, Монголии, Польши, Чехословакии, Эфиопии и др. Всего в соревнованиях «Дружба-84» участвовали спортсмены более 50 стран.

Позже государство признало ошибкой бойкот Олимпийских Игр. Когда предлагали бойкот Олимпиады в Рио, Владимир Путин напомнил об Олимпийских играх в Москве и Лос-Анджелесе:

«В результате бойкотов советские и американские атлеты, да и спортсмены других стран, втянутые в кампанию взаимных бойкотов, лишились возможности вписать свое имя в историю мирового спорта. Насмарку пошли годы труда и тяжелейших тренировок. Словом, людям поломали жизнь, сделали их заложниками политического противостояния. А само олимпийское движение столкнулось с серьёзным кризисом, оказалось расколотым. Позднее некоторые политические деятели того времени с обеих сторон признали, что это было ошибкой».

Справка:

Надежда Мироманова в 1983 году окончила БГУ. Заслуженный мастер спорта СССР в семиборье, заслуженный тренер Республики Бурятия, экс-рекордсменка мира, двукратная чемпионка СССР, трёхкратный серебряный призёр чемпионатов Советского Союза, 17-кратная чемпионка России, пятикратная рекордсменка СССР, победитель Кубка Европы.

Активный общественный деятель, удостоена медали ордена «За заслуги перед Отечеством» 2 степени.
спорт легкая атлетика выплаты
 
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