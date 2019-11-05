В апреле этого года он спас из пожара полуторагодовалую девочку
4 ноября в Чите в ходе концерта, посвящённого Дню народного единства, шестнадцатилетний забайкалец Павел Шекунов был награждён медалью Союза спасателей «За спасение жизни».
В апреле этого года в селе Барахаево Забайкальского края загорелся жилой дом. Павел Шекунов заметил, что из рассохшихся оконных рам сочится дым, разбил окно, залез в дом, и вынес на улицу полуторагодовалую девочку.
Исполняющая обязанности заместителя председателя правительства Забайкальского края по социальным вопросам Аягма Ванчикова вручила Павлу награду, поблагодарив его за смелый поступок.
- С 2014 года всероссийская общественная организация «Союз спасателей России» при поддержке Совета федерации в канун Дня народного единства чествует подростков и детей, которые спасли в различных экстремальных ситуациях человеческие жизни. Павел Шекунов из села Барахоево Красночикойского района, рискуя собой, спас из пожара младенца. Это заслуживает максимального уважения, именно такие люди должны становиться примером для своих сверстников и всех забайкальцев, – сказала она.
Также зампред отметила, что всего наградой удостоились три забайкальца. Кроме Павла Шекунова, это две девочки из села Кусочи Могойтуйского района, которые уже получили медали. В мае этого года они спасли из горящего детей 2-х, 3-х и 8 лет. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Забайкальского края.
Молодой забайкалец получил медаль «За спасение жизни»
Общество, Фото:
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