Юный улан-удэнец стал победителем фестиваля творчества в Забайкалье

Общество, Фото: пресс-служба министерства культуры Забайкальского края

Гран-при разделили танцевальные коллективы из Читы и Могойтуя



3 ноября в Чите большим гала-концертом завершился XI международный фестиваль детского и юношеского творчества «Гуранёнок – 2019». В церемонии закрытия приняла участие министр культуры Забайкальского края Татьяна Цымпилова.



На протяжении четырёх дней творческие ребята в возрасте от 6 до 17 лет демонстрировали своё мастерство в нескольких номинациях: эстрадный и народный вокал, народный и современный танец, инструментальное исполнительство (народные инструменты, фортепиано, духовые инструменты), оригинальный жанр, театральное, изобразительное творчество, журналистика. В этом году конкурс объединил около двух тысяч человек из Забайкальского, Хабаровского краёв, Якутии, Иркутской и Амурской областей, Республики Бурятии и Монголии.



Отдельного внимания были удостоены гости из Монголии, которые представили забайкальским зрителям танцевальные и вокальные номера, в том числе на русском языке. Татьяна Цымпилова поблагодарила иностранную делегацию за участие в фестивале и лично вручила заслуженные награды монгольским коллективам – дипломы лауреатов второй и третьей степеней в номинациях «Эстрадный вокал» и «Современный танец».



В номинации «Театральное творчество» победу праздновали улан-удэнец Лопилов Арсалан и школа-студия актёрского мастерства и пластики «Мэтр» из Бурятии, Газинская Мария из села Улёты, Плаксина Таисия и пантомима «Мимики» из посёлка Карымское. Первое место в номинации «Изобразительное творчество» разделили Буравинский Яромир из Читы, Цыбикова Юлия и Эрдынеева Светлана из посёлка Агинского. В «Театре мод» победу одержала дизайн-студия моды «Свой стиль» из Краснокаменска. «Золото» в номинации «Инструментальное исполнительство» у читинок Закон Анастасии и Аббасовой Эмилии.



Лучшими вокалистами стали читинцы Ручкова Елена, Косяков Роман, Днепровская Екатерина, Гурьянова Владислава, Калашникова Ольга, Кузнецова Арина, Гришина Амалия, Карелин Иван, Карелина Мария, Шадрина Диана, Скубиева Софья, Золотарева София, Дергачева Полина, Аверьянова Екатерина, Хачатрян Татевик; старшая и младшая группа студии народного пения «Забайкальские Узоры»; вокальный ансамбль «Мажоринки» из Краснокаменска; ансамбль эстрадной песни «Карнавал» из села Засопка; студия эстрадного вокала «Гуранёнок» из Читы; вокальная студия «Парус детства» (г. Чита); дуэт Арины Кузнецовой и Полины Мочеброда (г. Чита); вокальный ансамбль «Мажоринки» (г. Краснокаменск); ансамбль «Примa» (г. Чита).



В номинации «Русский народный танец» первое место заняли Рыгзынова Бэлигма из Могойтуя, студия танца «sТАНЦЫиЯ-75» (г.Чита) и хореографическая студия «Пластилин» (г. Краснокаменск). В народных танцах победу присудили хореографической студии «Алтан Туяа» (пгт. Могойтуй) и АСОШ №3 (п. Агинское). Номинацию «Современный танец» выиграли студия танца «sТАНЦЫиЯ-75» (г. Чита), студия современного танца «Street Style» (г. Краснокаменск), танцевальный коллектив Агинской средней школы №2 «ФантАзия».



Главной интригой, сохраняющейся на протяжении всего гала-концерта, стало объявление победителя – обладателя гран-при международного фестиваля «Гуранёнок-2019». В этом году награду разделили два коллектива – студия танца «sТАНЦЫиЯ-75» из дворца культуры железнодорожников (город Чита) и образцовая хореографическая студия «АлтанТуяа» из Могойтуйской средней общеобразовательной школы №2. Об этом сообщает пресс-служба минкультуры Забайкальского края.

