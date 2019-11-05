 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

05 Ноября

04 Ноября

Популярное

Юный улан-удэнец стал победителем фестиваля творчества в Забайкалье

Юный улан-удэнец стал победителем фестиваля творчества в Забайкалье
Общество,  Фото:пресс-служба министерства культуры Забайкальского края
Гран-при разделили танцевальные коллективы из Читы и Могойтуя

3 ноября в Чите большим гала-концертом завершился XI международный фестиваль детского и юношеского творчества «Гуранёнок – 2019». В церемонии закрытия приняла участие министр культуры Забайкальского края Татьяна Цымпилова.

На протяжении четырёх дней творческие ребята в возрасте от 6 до 17 лет демонстрировали своё мастерство в нескольких номинациях: эстрадный и народный вокал, народный и современный танец, инструментальное исполнительство (народные инструменты, фортепиано, духовые инструменты), оригинальный жанр, театральное, изобразительное творчество, журналистика. В этом году конкурс объединил около двух тысяч человек из Забайкальского, Хабаровского краёв, Якутии, Иркутской и Амурской областей, Республики Бурятии и Монголии.

Отдельного внимания были удостоены гости из Монголии, которые представили забайкальским зрителям танцевальные и вокальные номера, в том числе на русском языке. Татьяна Цымпилова поблагодарила иностранную делегацию за участие в фестивале и лично вручила заслуженные награды монгольским коллективам – дипломы лауреатов второй и третьей степеней в номинациях «Эстрадный вокал» и «Современный танец».

В номинации «Театральное творчество» победу праздновали улан-удэнец Лопилов Арсалан и школа-студия актёрского мастерства и пластики «Мэтр» из Бурятии, Газинская Мария из села Улёты, Плаксина Таисия и пантомима «Мимики» из посёлка Карымское. Первое место в номинации «Изобразительное творчество» разделили Буравинский Яромир из Читы, Цыбикова Юлия и Эрдынеева Светлана из посёлка Агинского. В «Театре мод» победу одержала дизайн-студия моды «Свой стиль» из Краснокаменска. «Золото» в номинации «Инструментальное исполнительство» у читинок Закон Анастасии и Аббасовой Эмилии.

Лучшими вокалистами стали читинцы Ручкова Елена, Косяков Роман, Днепровская Екатерина, Гурьянова Владислава, Калашникова Ольга, Кузнецова Арина, Гришина Амалия, Карелин Иван, Карелина Мария, Шадрина Диана, Скубиева Софья, Золотарева София, Дергачева Полина, Аверьянова Екатерина, Хачатрян Татевик; старшая и младшая группа студии народного пения «Забайкальские Узоры»; вокальный ансамбль «Мажоринки» из Краснокаменска; ансамбль эстрадной песни «Карнавал» из села Засопка; студия эстрадного вокала «Гуранёнок» из Читы; вокальная студия «Парус детства» (г. Чита); дуэт Арины Кузнецовой и Полины Мочеброда (г. Чита); вокальный ансамбль «Мажоринки» (г. Краснокаменск); ансамбль «Примa» (г. Чита).

В номинации «Русский народный танец» первое место заняли Рыгзынова Бэлигма из Могойтуя, студия танца «sТАНЦЫиЯ-75» (г.Чита) и хореографическая студия «Пластилин» (г. Краснокаменск). В народных танцах победу присудили хореографической студии «Алтан Туяа» (пгт. Могойтуй) и АСОШ №3 (п. Агинское). Номинацию «Современный танец» выиграли студия танца «sТАНЦЫиЯ-75» (г. Чита), студия современного танца «Street Style» (г. Краснокаменск), танцевальный коллектив Агинской средней школы №2 «ФантАзия».

Главной интригой, сохраняющейся на протяжении всего гала-концерта, стало объявление победителя – обладателя гран-при международного фестиваля «Гуранёнок-2019». В этом году награду разделили два коллектива – студия танца «sТАНЦЫиЯ-75» из дворца культуры железнодорожников (город Чита) и образцовая хореографическая студия «АлтанТуяа» из Могойтуйской средней общеобразовательной школы №2. Об этом сообщает пресс-служба минкультуры Забайкальского края.
Улан-Удэ Чита Забайкальский край конкурс дети фестиваль творчество
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Ангарске отметят всероссийский день самбо
В Ангарске отметят всероссийский день самбо
Общество, 05.11.2019
16 ноября в честь него пройдут соревнования
Молодой забайкалец получил медаль «За спасение жизни»
Молодой забайкалец получил медаль «За спасение жизни»
Общество, 05.11.2019
В апреле этого года он спас из пожара полуторагодовалую девочку
Иркутские дзюдоисты победили на первенстве Европы
Иркутские дзюдоисты победили на первенстве Европы
Общество, 05.11.2019
У них золотые медали в весовых категориях до 60 кг и до 66 кг
Школьники Улан-Удэ победили в интеллектуальном многоборье в Красноярске
Школьники Улан-Удэ победили в интеллектуальном многоборье в Красноярске
Общество, 05.11.2019
Также у них вторые места по «Что? Где? Когда?» и «Брейн-рингу»
Борец из Иркутской области победил на первенстве России среди юниоров
Борец из Иркутской области победил на первенстве России среди юниоров
Общество, 05.11.2019
У осинца Фёдора Балтуева «золото» в весовой категории до 61 кг
Школьный театр из Улан-Удэ стал лауреатом фестиваля в Москве
Школьный театр из Улан-Удэ стал лауреатом фестиваля в Москве
Общество, 05.11.2019
Учащиеся СОШ №54 получили первую премию в номинации «Драматический спектакль»
Бурятские борцы выиграли чемпионат Европы
Бурятские борцы выиграли чемпионат Европы
Общество, 05.11.2019
У них две золотые медали по борьбе среди слабослышащих
В Улан-Удэ прошёл республиканский чемпионат по World of Tanks
В Улан-Удэ прошёл республиканский чемпионат по World of Tanks
Общество, 05.11.2019
Победителем турнира стала команда «Exmind»
Центр Иркутска перекроют 7 ноября из-за демонстрации
Центр Иркутска перекроют 7 ноября из-за демонстрации
Общество, 05.11.2019
Для транспорта будет закрыта улица Карла Маркса
Тайские паломники подарили статую Будды дацану в Бурятии
Тайские паломники подарили статую Будды дацану в Бурятии
Общество, 05.11.2019
Представители Тхеравады приехали поклониться Хамбо Ламе Этигэлову
Забайкальск будет пропускать иностранцев по электронной визе
Забайкальск будет пропускать иностранцев по электронной визе
Общество, 05.11.2019
Срок пребывания в России с этим документом – не более 8 суток
В Улан-Удэ завершилась реконструкция двух тепломагистралей
В Улан-Удэ завершилась реконструкция двух тепломагистралей
Общество, 05.11.2019
Минстрой РБ принёс извинения жителям за временные неудобства
В Бурятии группа антитеррора отразила атаку «боевиков»: видео
В Бурятии группа антитеррора отразила атаку «боевиков»: видео
Общество, 05.11.2019
По замыслу учений, террористы пытались захватить здание штаба
В Бурятии дома в зонах подтопления перестали быть самоволками
В Бурятии дома в зонах подтопления перестали быть самоволками
Общество, 05.11.2019
В Бурятии смогут узаконить более 700 «самоволок»
Александр Богомоев стал чемпионом Бурятии
Александр Богомоев стал чемпионом Бурятии
Общество, 05.11.2019
Чемпионат Бурятии по вольной борьбе завершился в выходные

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
О главе, выборах, Ариг Усе и протестах…
26.09.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
353-й
02.09.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Загрузка...
^