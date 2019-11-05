Сотрудникам колонии в Улан-Удэ напомнили о человечности

Во время встречи обсуждались интересные темы



Настоятель храма пророка Божия Илии города Улан-Удэ иерей Георгий Иванов встретился с работниками колонии-поселения №3.



Священнослужитель провёл беседу с личным составом. Они побеседовали на темы ценности человеческой жизни, создание семьи в современном обществе, формирование патриотического сознания и духовного служения Отечеству, развитие духовной культуры.



- Священник напомнил сотрудникам об ответственности перед обществом и государством за ту работу, которую они выполняют, и пожелал успехов в нелёгком, но очень важном деле, - сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.

