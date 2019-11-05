Улан-Удэ признали городом с неблагоприятной городской средой

Столица Бурятии не набрала и половины нужных баллов



1 ноября минстрой России обнародовал первый в стране индекс качества городской среды. Работа по разработке методики расчёта индекса велась с 2016 года. В результате был создан документ, в котором учтены ключевые современные принципы развития городов: приоритет пешеходной доступности, возможность разнообразного досуга и минимизация временных затрат на дорогу до работы, разнообразие типов общественных пространств в городе, разнообразие доступной инфраструктуры.



Улан-Удэ набрал 153 из 360 баллов. Так, комфортность жилья была оценена в 29 баллов, улично-дорожная сеть в 30 баллов. Озеленение пространства – всего 8 баллов, общественно-деловая инфраструктура – 31, социально-досуговая инфраструктура -26, общегородское пространство – 29 баллов.



Специалисты рассчитали индексы состояния городской среды в 1114 населённых пунктах за 2018 год. Они были расформированы по 10 размерно-климатическим группам для корректного составления шкал оценки индекса городской среды и сравнения. Методика включает 36 индикаторов. Каждый из индикаторов оценивался по десятибалльной шкале. Значения суммировались и составили итоговый индекс качества городской среды.



Таким образом, города могли набрать максимум 360 баллов. Соответственно, в городах, набравших более 180 баллов – городская среда считается благоприятной.



Улан-Удэ, как и Чита, признаны городами с неблагоприятной городской средой, а соседний Иркутск набрал ровно 180 баллов и может считаться комфортным городом. Абсолютным лидером стала Москва - столица набрала 276 баллов.



- Как отметил зампред правительства России Виталий Мутко, индекс представляет собой инструмент мониторинга состояния города, и не является рейтингом. Оценка Индекса – это руководство к действию, которое чётко подсвечивает, какими территориями и какими проблемами в городе необходимо заниматься, - сообщили в пресс-службе минстроя России.



Доля городов с благоприятной городской средой станет базовым значением, от которого будет рассчитываться рост, заданный национальным проектом «Жильё и городская среда».



