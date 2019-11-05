Улан-Удэ принял первенство Сибирского и Дальневосточного округов по стрельбе из лука
В Улан-Удэ с 28 по 30 октября состоялось первенство Сибирского федерального округа и Дальневосточного федерального округа по стрельбе из лука.
В соревнованиях приняли участие четыре региона: Республика Бурятия, Иркутская область, Забайкальский край и Республика Саха (Якутия).
Сборная Бурятии завоевала 17 медалей первенства - 9 медалей в личных соревнованиях, 8 - в командных.
Так, в классическом луке среди юниоров 1999-2001 годов рождения золотую медаль личного первенства завоевал Санжи Халудоров. В командных состязаниях вместе с Амгаланом Цыденовым и Иннокентием Бакшахановым он стал серебряным призёром.
В этой же возрастной группе в блочном луке серебряную медаль личного первенства завоевал Сергей Шенхоров. Ещё одну медаль, на этот раз золотую, спортсмен взял в командных состязаниях вместе с Дамби Ганжуровым и Зоригто Ли, сообщает пресс-служба министерства спорта Бурятии.
Сборная Бурятии взяла 17 медалей на первенстве по стрельбе из лука
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