Он задолжал более 170 тысяч рублей за полгода
В Иркутской области у судебных приставов находилось исполнительное производство о взыскании алиментной задолженности с 47-летнего жителя посёлка Еланцы Ольхонского района. Накопившаяся за полгода сумма долга составила более 170 тысяч рублей. Неплательщик не пытался погасить задолженность и не приходил на приём к приставу.
Было установлено, что у мужчины есть микроавтобус «SSang Yong Istana», который он использовал как такси из посёлка Еланцы до Иркутск и обратно. Кроме того, мужчина не был официально трудоустроен и зарегистрирован как предприниматель.
В итоге пристав зарегистрировался в качестве пассажира. В установленное по расписанию время микроавтобус прибыл на автовокзал, где и был произведён арест микроавтобуса. Уже через несколько дней гражданин оплатил долг по алиментам в полном объёме, сообщили в пресс-службе УФССП по Иркутской области.
Житель Иркутской области оплатил алименты после ареста маршрутки
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Улан-Удэ принял первенство Сибирского и Дальневосточного округов по стрельбе из лука
Он задолжал более 170 тысяч рублей за полгода
Приём заявок на конкурс грантов президента России на развитие гражданского общества продлится до 25 ноября
Ребята примерили каску и ранец с парашютом
Сельчане сами решают проблему бездорожья
Чингис Болотов поделился секретом стройности и хорошего внешнего вида
В соревнованиях приняли участие 150 спортсменов
В октябре в Воздушно-десантных войсках проходила итоговая проверка за 2019 учебный год
За год жизни в Дальневосточном федеральном округе жители Бурятии привыкли к новым мерам соцподдержки
Учащиеся школы № 63 вступили в ряды юнармейцев
Нарушения с матпомощью на цифровое телевидение вскрыла прокуратура
Также у женщины незаконно удержали 6 тысяч рублей из зарплаты
Также 12 работникам задолжали более трёхсот тысяч рублей по зарплате
По данным Бурятского гидрометцентра, 5 ноября по республике преимущественно без осадков
Общество, 04.11.2019
Алексей Цыденов поздравил жителей республики с Днём народного единства и годовщиной вступления в ДФО