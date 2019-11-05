Житель Иркутской области оплатил алименты после ареста маршрутки

Он задолжал более 170 тысяч рублей за полгода



В Иркутской области у судебных приставов находилось исполнительное производство о взыскании алиментной задолженности с 47-летнего жителя посёлка Еланцы Ольхонского района. Накопившаяся за полгода сумма долга составила более 170 тысяч рублей. Неплательщик не пытался погасить задолженность и не приходил на приём к приставу.



Было установлено, что у мужчины есть микроавтобус «SSang Yong Istana», который он использовал как такси из посёлка Еланцы до Иркутск и обратно. Кроме того, мужчина не был официально трудоустроен и зарегистрирован как предприниматель.



В итоге пристав зарегистрировался в качестве пассажира. В установленное по расписанию время микроавтобус прибыл на автовокзал, где и был произведён арест микроавтобуса. Уже через несколько дней гражданин оплатил долг по алиментам в полном объёме, сообщили в пресс-службе УФССП по Иркутской области.



