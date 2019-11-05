Школьники Улан-Удэ победили в интеллектуальном многоборье в Красноярске

Общество, Фото: пресс-служба комитета по образованию г. Улан-Удэ

Также у них вторые места по «Что? Где? Когда?» и «Брейн-рингу»



Команда «Гелиос» школы №49 из Улан-Удэ заняла первое место в турнире «Интеллектуальное многоборье» в городе Красноярске. Турнир проходил в конце октября в рамках XIII чемпионата по интеллектуальным играм «Енисейская знать».



Кроме этого, команда заняла вторые почётные места в турнирах среди школьников «Что? Где? Когда?» и «Брейн-ринг». Она уступила победу командам «Откуда мне знать» из Иркутска и «Восьмёрочка» из Ангарска.



Всего в чемпионате приняли участие 90 команд из 14 городов 7 регионов Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба комитета по образованию Улан-Удэ.

