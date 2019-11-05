Также у них вторые места по «Что? Где? Когда?» и «Брейн-рингу»
Команда «Гелиос» школы №49 из Улан-Удэ заняла первое место в турнире «Интеллектуальное многоборье» в городе Красноярске. Турнир проходил в конце октября в рамках XIII чемпионата по интеллектуальным играм «Енисейская знать».
Кроме этого, команда заняла вторые почётные места в турнирах среди школьников «Что? Где? Когда?» и «Брейн-ринг». Она уступила победу командам «Откуда мне знать» из Иркутска и «Восьмёрочка» из Ангарска.
Всего в чемпионате приняли участие 90 команд из 14 городов 7 регионов Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба комитета по образованию Улан-Удэ.
Школьники Улан-Удэ победили в интеллектуальном многоборье в Красноярске
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
У осинца Фёдора Балтуева «золото» в весовой категории до 61 кг
Учащиеся СОШ №54 получили первую премию в номинации «Драматический спектакль»
У них две золотые медали по борьбе среди слабослышащих
Победителем турнира стала команда «Exmind»
Для транспорта будет закрыта улица Карла Маркса
Представители Тхеравады приехали поклониться Хамбо Ламе Этигэлову
Срок пребывания в России с этим документом – не более 8 суток
Минстрой РБ принёс извинения жителям за временные неудобства
По замыслу учений, террористы пытались захватить здание штаба
В Бурятии смогут узаконить более 700 «самоволок»
Чемпионат Бурятии по вольной борьбе завершился в выходные
Отправка состоялась сегодня
Первоклассники вырезали светоотражающие фигурки из бумаги
Соревнования состоялись 2-3 ноября
С 29 ноября на федеральном телеканале «Общественное телевидение России» начнут вещание региональные выпуски