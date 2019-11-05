Общественники Бурятии могут получить президентские гранты

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Приём заявок на конкурс грантов президента России на развитие гражданского общества продлится до 25 ноября



Фонд президентских грантов продолжает приём заявок на первый в 2020 году конкурс грантов президента России на развитие гражданского общества.



Некоммерческие организации могут заявиться до 25 ноября 2019 года. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте Фонд президентских грантов. Подробности и формы заявки доступны по ссылке - https://xn--80afcdbalict6afooklqi5o.xn--p1ai/public/contest/index



По словам генерального директора Фонда президентских грантов Ильи Чукалина, хорошие шансы есть у некоммерческих организаций, не получивших поддержку или вообще не участвовавших в конкурсах Фонда.



- Главное – спланировать время: изучить методические материалы, пройти наш онлайн-курс по социальному проектированию и не оставлять подготовку и подачу заявки на последние дни, - отметил он.



Итоги первого этапа 2020 года будут подведены уже 21 февраля. Конкурс на будущий год пройдет впервые за всё время существования системы грантовой поддержки некоммерческих неправительственных организаций. С 2007 по 2018 годы конкурсы объявлялись в начале года. А первые средства победителям выделялись к середине года. С 2021 года решение о предоставлении первых грантов текущего года планируется принимать в январе.



По итогам двух конкурсов 2019 года президентскую поддержку получили 3772 проекта. Организаторы отмечают, что 4 года назад доля победителей равнялась 10%, в 2019 году – 21%. Победителей из регионов, помимо Москвы, было 798, по итогам этого года – 3271.





