Ребята примерили каску и ранец с парашютом
В гости к десантникам-парашютистам отправились учащиеся улан-удэнской школы №49.
На экскурсии ребята узнали о лесе, профессии лесного пожарного, и методах тушения лесных пожаров. Специалисты рассказали школьникам, чем занимается лесной спецназ, как различаются десантники и парашютисты, и сколько нужно тренироваться, чтобы защищать лес.
- Дети увидели специальные костюмы, которые защищают парашютиста-пожарного от огня. Большой восторг у ребят вызвали парашюты. Вместе с десантниками-парашютистами они смогли увидеть, насколько большие парашюты используются для прыжков. Растянув парашют, дети изучили все детали оборудования. Они узнали, что в парашютный ранец встроен страхующий механизм, который автоматически раскрывает парашют, если человек теряет сознание во время прыжка, - сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства.
Также ребята примерили каски и ранец с парашютом, увидели и узнали, как применяется противопожарное оборудование - мотопомпа, ранцевый лесной огнетушитель, воздуходувка и многое другое.
Ребята получили от лесных десантников памятные призы и пообещали приехать на экскурсию ещё.
Улан-удэнские школьники побывали в гостях у лесного спецназа
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Улан-Удэ принял первенство Сибирского и Дальневосточного округов по стрельбе из лука
Он задолжал более 170 тысяч рублей за полгода
Приём заявок на конкурс грантов президента России на развитие гражданского общества продлится до 25 ноября
Ребята примерили каску и ранец с парашютом
Сельчане сами решают проблему бездорожья
Чингис Болотов поделился секретом стройности и хорошего внешнего вида
В соревнованиях приняли участие 150 спортсменов
В октябре в Воздушно-десантных войсках проходила итоговая проверка за 2019 учебный год
За год жизни в Дальневосточном федеральном округе жители Бурятии привыкли к новым мерам соцподдержки
Учащиеся школы № 63 вступили в ряды юнармейцев
Нарушения с матпомощью на цифровое телевидение вскрыла прокуратура
Также у женщины незаконно удержали 6 тысяч рублей из зарплаты
Также 12 работникам задолжали более трёхсот тысяч рублей по зарплате
По данным Бурятского гидрометцентра, 5 ноября по республике преимущественно без осадков
Общество, 04.11.2019
Алексей Цыденов поздравил жителей республики с Днём народного единства и годовщиной вступления в ДФО