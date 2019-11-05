Улан-удэнские школьники побывали в гостях у лесного спецназа

Ребята примерили каску и ранец с парашютом



В гости к десантникам-парашютистам отправились учащиеся улан-удэнской школы №49.



На экскурсии ребята узнали о лесе, профессии лесного пожарного, и методах тушения лесных пожаров. Специалисты рассказали школьникам, чем занимается лесной спецназ, как различаются десантники и парашютисты, и сколько нужно тренироваться, чтобы защищать лес.



- Дети увидели специальные костюмы, которые защищают парашютиста-пожарного от огня. Большой восторг у ребят вызвали парашюты. Вместе с десантниками-парашютистами они смогли увидеть, насколько большие парашюты используются для прыжков. Растянув парашют, дети изучили все детали оборудования. Они узнали, что в парашютный ранец встроен страхующий механизм, который автоматически раскрывает парашют, если человек теряет сознание во время прыжка, - сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства.



Также ребята примерили каски и ранец с парашютом, увидели и узнали, как применяется противопожарное оборудование - мотопомпа, ранцевый лесной огнетушитель, воздуходувка и многое другое.



Ребята получили от лесных десантников памятные призы и пообещали приехать на экскурсию ещё.

